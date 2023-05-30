Собянин рассказал о пострадавших из-за атаки беспилотников на Москву

Собянин: за медпомощью из-за атаки беспилотников в Москве обратились два человека

30 мая 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

После атаки дронов за медпомощью обратились два человека, подчеркнул Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву После атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве два человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказал глава Москвы Сергей Собянин. «За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — подчеркнул Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте продолжают работать бригады скорой помощи. По информации от медиков с места событий, никому серьезная помощь не потребовалась. Атаки БПЛА зафиксированы в Москве 30 мая с утра. Глава города уточнял, что жители нескольких поврежденных домов были эвакуированы. Полиция ввела план «Тайфун».

После атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве два человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказал глава Москвы Сергей Собянин. «За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — подчеркнул Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте продолжают работать бригады скорой помощи. По информации от медиков с места событий, никому серьезная помощь не потребовалась. Атаки БПЛА зафиксированы в Москве 30 мая с утра. Глава города уточнял, что жители нескольких поврежденных домов были эвакуированы. Полиция ввела план «Тайфун».