Собянин рассказал о пострадавших из-за атаки беспилотников на Москву

После атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве два человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказал глава Москвы Сергей Собянин.
«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — подчеркнул Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте продолжают работать бригады скорой помощи. По информации от медиков с места событий, никому серьезная помощь не потребовалась.
Атаки БПЛА зафиксированы в Москве 30 мая с утра. Глава города уточнял, что жители нескольких поврежденных домов были эвакуированы. Полиция ввела план «Тайфун».
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