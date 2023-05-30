Собянин рассказал о пострадавших из-за атаки беспилотников на Москву

Собянин: за медпомощью из-за атаки беспилотников в Москве обратились два человека
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Марафон Российского общества Знание - Новое знание. Москва, собянин сергей
После атаки дронов за медпомощью обратились два человека, подчеркнул Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

После атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве два человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказал глава Москвы Сергей Собянин.

«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — подчеркнул Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте продолжают работать бригады скорой помощи. По информации от медиков с места событий, никому серьезная помощь не потребовалась.

Атаки БПЛА зафиксированы в Москве 30 мая с утра. Глава города уточнял, что жители нескольких поврежденных домов были эвакуированы. Полиция ввела план «Тайфун».

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После атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве два человека обратились за медицинской помощью. Об этом рассказал глава Москвы Сергей Собянин. «За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — подчеркнул Сергей Собянин в своем telegram-канале. По его словам, на месте продолжают работать бригады скорой помощи. По информации от медиков с места событий, никому серьезная помощь не потребовалась. Атаки БПЛА зафиксированы в Москве 30 мая с утра. Глава города уточнял, что жители нескольких поврежденных домов были эвакуированы. Полиция ввела план «Тайфун».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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