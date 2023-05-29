Транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в ЯНАО

Новоуренгойская транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в аэропорту Салехарда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Салехарда задерживаются регулярные рейсы авиакомпании АО АТК «Ямал», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что задержаны два рейса из Салехарда до Тюмени и Москвы, а также пять вертолетных рейсов. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в Надым.
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