29 мая 2023
28 мая 2023

Транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания ямал
Из-за тумана в аэропорту Салехарда временно не принимают самолеты Фото:

Новоуренгойская транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в аэропорту Салехарда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Салехарда задерживаются регулярные рейсы авиакомпании АО АТК «Ямал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что задержаны два рейса из Салехарда до Тюмени и Москвы, а также пять вертолетных рейсов. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в Надым.

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Новоуренгойская транспортная прокуратура взяла на контроль массовую задержку рейсов в аэропорту Салехарда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. По причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту города Салехарда задерживаются регулярные рейсы авиакомпании АО АТК «Ямал», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что задержаны два рейса из Салехарда до Тюмени и Москвы, а также пять вертолетных рейсов. Ранее URA.RU писало, что аэропорт Салехарда не может временно принимать самолеты из-за тумана. Рейсы перенаправляют в Надым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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