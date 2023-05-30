Депутат Картаполов раскрыл цель атаки беспилотников на Москву

Картаполов: БПЛА атаковали Москву с целью устрашения мирного населения РФ
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Андрей Картаполов призвал не допустить паники среди россиян из-за атаки дронов по Москве Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Атака беспилотников в Москве является информационной акцией со стороны Украины, чтобы заставить россиян паниковать. Так считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова передает РБК. По его словам, данная атака направлена на устрашение именно мирного населения РФ. Депутат призвал этого не допускать.

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По официальной информации от Минобороны РФ, всего было задействовано 13 БПЛА. Восемь из них были уничтожены при помощи ЗРК «Панцирь-С».

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Атака беспилотников в Москве является информационной акцией со стороны Украины, чтобы заставить россиян паниковать. Так считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники», — подчеркнул Андрей Картаполов. Его слова передает РБК. По его словам, данная атака направлена на устрашение именно мирного населения РФ. Депутат призвал этого не допускать. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая. По официальной информации от Минобороны РФ, всего было задействовано 13 БПЛА. Восемь из них были уничтожены при помощи ЗРК «Панцирь-С».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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