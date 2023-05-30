Работа ПВО из-за атаки беспилотников на Москву попала на видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
ЗРК «Панцирь-С» уничтожил БПЛА, атаковавшие Москву Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Работа зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье попала на видео. Они уничтожили украинские беспилотники.

Украинские БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С». Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при помощи ракетного комплекса были уничтожены пять вражеских БПЛА. Отмечается, что при атаке на столицу России использовались беспилотники производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця. Это БПЛА украинского производства.

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Работа зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье попала на видео. Они уничтожили украинские беспилотники. Украинские БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С». Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при помощи ракетного комплекса были уничтожены пять вражеских БПЛА. Отмечается, что при атаке на столицу России использовались беспилотники производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця. Это БПЛА украинского производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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