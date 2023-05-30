Работа ПВО из-за атаки беспилотников на Москву попала на видео

ЗРК «Панцирь-С» уничтожил БПЛА, атаковавшие Москву
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Работа зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С» в Подмосковье попала на видео. Они уничтожили украинские беспилотники.
Украинские БПЛА были уничтожены при помощи зенитного ракетного комплекса «Панцирь-С». Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при помощи ракетного комплекса были уничтожены пять вражеских БПЛА. Отмечается, что при атаке на столицу России использовались беспилотники производства UJ-22 Airborne и А-2 Синиця. Это БПЛА украинского производства.
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