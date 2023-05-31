Оппозиция придумала способ борьбы с ЕР на довыборах в Курганскую облдуму

31 мая 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Нового депутата выберут в сентябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители ЛДПР в Курганской области для довыборов в облдуму планируют найти кандидата среди жителей округа, где будут проходить выборы. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Это отличает ЛДПР от кандидатов «Единой России», которые не живут в этом избирательном округе. «Кандидатуры на участие в избирательной компании есть. Сейчас из них выбирают самого подходящего. Акцент будет сделан на тех людях, которые проживают на территории избирательного округа», — сообщил Ярушин. Победивший в выборах будет представлять в облдуме жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского округов. Источник URA.RU, связанный с региональной властью, считает, что кандидату, не связанному с этими округами, будет сложнее заслужить доверие местных жителей. Довыборы в облдуму проводятся на освободившееся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного Депутаты сообщали, что отставка связана с загруженностью на основной работе. На его место хотят претендовать представители «Единой России»: гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк, сотрудник ООО «Бурлак» Сергей Кобец и гендиректор ООО «РостПром» Никита Плотников. Другие партии также готовят своих кандидатов. В числе вероятных конкурентов, в том числе называют представителя партии «Коммунисты России», депутата гордумы Якова Сидорова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители ЛДПР в Курганской области для довыборов в облдуму планируют найти кандидата среди жителей округа, где будут проходить выборы. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин. Это отличает ЛДПР от кандидатов «Единой России», которые не живут в этом избирательном округе. «Кандидатуры на участие в избирательной компании есть. Сейчас из них выбирают самого подходящего. Акцент будет сделан на тех людях, которые проживают на территории избирательного округа», — сообщил Ярушин. Победивший в выборах будет представлять в облдуме жителей Альменевского, Сафакулевского и Щучанского округов. Источник URA.RU, связанный с региональной властью, считает, что кандидату, не связанному с этими округами, будет сложнее заслужить доверие местных жителей. Довыборы в облдуму проводятся на освободившееся из-за досрочной отставки уже экс-депутата Бориса Чепурного Депутаты сообщали, что отставка связана с загруженностью на основной работе. На его место хотят претендовать представители «Единой России»: гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк, сотрудник ООО «Бурлак» Сергей Кобец и гендиректор ООО «РостПром» Никита Плотников. Другие партии также готовят своих кандидатов. В числе вероятных конкурентов, в том числе называют представителя партии «Коммунисты России», депутата гордумы Якова Сидорова.