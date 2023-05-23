В курганской ЕР появились конкуренты у бизнесмена, который метит в облдуму

Представители ЕР в июне определятся со своим кандидатом для выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Курганской облдумы помимо гендиректора «МобиДик» Александра Черняка будут участвовать сотрудник компании «Бурлак» Сергей Кобец и предприниматель Никита Плотников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии

«Курганский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Курганской областной Думы седьмого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу №10 (Щучанский) зарегистрировал двух кандидатов — Сергея Кобца и Никиту Плотникова. Оба кандидата сдали необходимый пакет документов», — сообщили в пресс-службе.

В партии уточнили, что Кобец является начальником отдела материально-технического обеспечения в компании «Бурлак», а Плотников — гендиректором ООО «РостПром». Предварительное голосование пройдет с 5 по 11 июня. Заявки на праймериз принимают до 2 июня. Победитель праймериз будет представлять партию на довыборах в облдуму, которые пройдут в сентябре.

Ранее источники URA.RU, связанные с властями, сообщали, что освободившее место депутата Бориса Чепурного в облдуме может занять Черняк. В начале мая стало известно, что он будет участвовать в праймериз. Конкуренцию ЕР может составить представитель партии «Коммунисты России» Яков Сидоров. Руководство других парламентских партий также готовит своих кандидатов для участия в сентябрьских выборах.