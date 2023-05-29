В Челябинской области задержится аномальная жара

30 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Небывалая жара сохранится до 2 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие дни в Челябинской области сохраняется аномальная жара до 2 июня. Местами температура воздуха будет достигать более +36 градусов. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «С 30 мая по 2 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода. А 31 мая и 2 июня местами ожидается сильная жара +36 градусов», — говорится на сайте метеослужбы. Среднесуточная температура воздуха в эти дни прогнозируется выше климатической нормы на +7 градусов. В отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). На остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, жара в регионе снизится к 19 июня. Средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам.

В ближайшие дни в Челябинской области сохраняется аномальная жара до 2 июня. Местами температура воздуха будет достигать более +36 градусов. Об этом сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «С 30 мая по 2 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода. А 31 мая и 2 июня местами ожидается сильная жара +36 градусов», — говорится на сайте метеослужбы. Среднесуточная температура воздуха в эти дни прогнозируется выше климатической нормы на +7 градусов. В отдельных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале). На остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, жара в регионе снизится к 19 июня. Средняя температура воздуха днем будет равна 20 градусам.