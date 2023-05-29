Алексей Текслер дал старт новому этапу поддержки участников СВО в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер 30 мая открыл представительство фонда «Защитники Отечества» в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«По решению президента, открыли в Челябинске отделение государственного фонда „Защитники Отечества“. Он займется комплексной поддержкой ветеранов специальной военной операции, семей наших павших героев. В отделениях фонда можно получить любую помощь: от медицинской реабилитации и психологической поддержки до оформления необходимых документов и поиска работы. Очень важно, что ребятам не придется ходить по инстанциям — фонд „Защитники Отечества“ станет местом, где помогут по всем вопросам», — цитирует Текслера пресс-служба.

Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. До конца лета фонд «Защитники Отечества» вместе с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации переедут в большое новое здание на Университетской набережной.

За каждым ветераном СВО и семьей погибшего будет закреплен социальный координатор. Такой порядок будет действовать во всех городах и районах Южного Урала.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области