29 мая 2023

Губернатор Текслер открыл филиал президентского фонда в Челябинске. Фото

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Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., текслер алексей
Алексей Текслер дал старт новому этапу поддержки участников СВО в Челябинской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Алексей Текслер 30 мая открыл представительство фонда «Защитники Отечества» в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«По решению президента, открыли в Челябинске отделение государственного фонда „Защитники Отечества“. Он займется комплексной поддержкой ветеранов специальной военной операции, семей наших павших героев. В отделениях фонда можно получить любую помощь: от медицинской реабилитации и психологической поддержки до оформления необходимых документов и поиска работы. Очень важно, что ребятам не придется ходить по инстанциям — фонд „Защитники Отечества“ станет местом, где помогут по всем вопросам», — цитирует Текслера пресс-служба.

Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. До конца лета фонд «Защитники Отечества» вместе с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации переедут в большое новое здание на Университетской набережной.

За каждым ветераном СВО и семьей погибшего будет закреплен социальный координатор. Такой порядок будет действовать во всех городах и районах Южного Урала.

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Губернатор Алексей Текслер 30 мая открыл представительство фонда «Защитники Отечества» в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «По решению президента, открыли в Челябинске отделение государственного фонда „Защитники Отечества“. Он займется комплексной поддержкой ветеранов специальной военной операции, семей наших павших героев. В отделениях фонда можно получить любую помощь: от медицинской реабилитации и психологической поддержки до оформления необходимых документов и поиска работы. Очень важно, что ребятам не придется ходить по инстанциям — фонд „Защитники Отечества“ станет местом, где помогут по всем вопросам», — цитирует Текслера пресс-служба. Госфонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. На Южном Урале его филиал будет действовать с областным «Единым центром поддержки и реабилитации участников СВО», координируя предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки. До конца лета фонд «Защитники Отечества» вместе с Единым центром поддержки и реабилитации участников спецоперации переедут в большое новое здание на Университетской набережной. За каждым ветераном СВО и семьей погибшего будет закреплен социальный координатор. Такой порядок будет действовать во всех городах и районах Южного Урала.
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