Полковник Кнутов предложил способ следить за ВСУ круглосуточно

31 мая 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Запущенный спутник будет давать информацию о ВСУ несколько раз в день, отметил Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для того, чтобы следить за ВСУ круглосуточно, Россия должна иметь на орбите хотя бы 10 современных спутников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Спутник „Кондор-ФКА“ (кодовое обозначение — COSMOS-2569) будет заниматься, в том числе, вопросами отслеживания передвижения украинских войск. Конечно же, это усиливает нашу группировку. Но для того, чтобы четко знать ситуацию на поле боя, нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение. У нас еще есть спутники, но современных два пока», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке добавил, что спутники будут давать информацию российским войскам о действиях ВСУ несколько раз в день. «Запущенные спутники существенно нам помогут. Мы сможем получать информацию о ситуации в районе СВО несколько раз в день. Это тоже неплохо. Их задача — собрать максимум информации о противнике и передать нашим средствам поражения, воздушно-космическим силам и артиллерии», — добавил Кнутов. Ранее в «Роскосмосе» сообщили о старте с космодрома Восточный в Амурской области ракеты-носителя «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Он сможет получать снимки поверхности Земли круглосуточно и при любой погоде. РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к военной сфере, отметили, что выведенный на орбиту спутник будет вести разведку украинских военных объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы следить за ВСУ круглосуточно, Россия должна иметь на орбите хотя бы 10 современных спутников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Спутник „Кондор-ФКА“ (кодовое обозначение — COSMOS-2569) будет заниматься, в том числе, вопросами отслеживания передвижения украинских войск. Конечно же, это усиливает нашу группировку. Но для того, чтобы четко знать ситуацию на поле боя, нам нужно иметь больше спутников, хотя бы десять. За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение. У нас еще есть спутники, но современных два пока», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке добавил, что спутники будут давать информацию российским войскам о действиях ВСУ несколько раз в день. «Запущенные спутники существенно нам помогут. Мы сможем получать информацию о ситуации в районе СВО несколько раз в день. Это тоже неплохо. Их задача — собрать максимум информации о противнике и передать нашим средствам поражения, воздушно-космическим силам и артиллерии», — добавил Кнутов. Ранее в «Роскосмосе» сообщили о старте с космодрома Восточный в Амурской области ракеты-носителя «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА». Он сможет получать снимки поверхности Земли круглосуточно и при любой погоде. РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к военной сфере, отметили, что выведенный на орбиту спутник будет вести разведку украинских военных объектов.