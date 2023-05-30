Власти Кургана ищут инвестора, который вложит полмиллиарда в новый завод

В Кургане хотят построить завод по производству керамзитного гравия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируют построить завод по производству керамзитового гравия. Сумма инвестиций составит 500 миллионов рублей. Информация об этом сообщается на сайте администрации города.

«Инвестиционный проект: создание завода по производству керамзитового гравия. Предпосылки: наличие сырьевой базы (нераспределенные месторождения кирпично-керамзитовых глин). Запасы составляют более 13 тысяч кубометров. Объем инвестиций: от 500 миллионов рублей», — указано на сайте мэрии. Новое производство позволит создать около 30 рабочих мест.

Инвесторам предлагается два варианта реализации проекта: открытие завода на готовых производственных площадках и строительство завода с «нуля». Новое производство можно расположить рядом с месторождением кирпичных глин, которое находится в поселке Керамзитный.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана ищет инвестора для строительства танцевального центра. Его планируют разместить в Заозерном районе города. Сумма инвестиций — 50 млн рублей.