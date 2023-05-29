В Екатеринбурге заканчивается вода в хранилищах

Из-за жаркой погоды воды в свердловских водоемах становится все меньше Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге заканчиваются запасы воды. Власти вынуждены, ка и в предыдущие годы, перекачивать воду из водохранилища в Челябинской области. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов.

«Мы корректируем технологию содержания города. Если до этого улицы серьезно мыли, то сейчас смачиваем. И мы вынуждены приступить к перекачке с Нязе-Петровского водохранилища в соседней Челябинской области, потому что уровень воды в наших водоемах у критической отметки. Это задача, которую нужно решать», — отметил Орлов в прямом эфире «Областного телевидения».

URA.RU известно, что 24 мая мэр проводил по этому поводу совещание с руководством «Водоканала», и сейчас городские власти ищут деньги на перекачку воды. Такая проблема в Екатеринбурге была и в 2022 году — на перекачку воды искали 200 млн рублей, и в 2021.

В Свердловской области уже месяц стоит жаркая погода, и в ближайшие недели она сохранится в регионе.