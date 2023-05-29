Аномальная жара в Челябинской области достигнет 40 градусов. Скрин

30 мая 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Челябинцев ждут еще несколько жарких дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в Челябинской области вплотную приблизится к 40-градусной отметке. Об этом сообщили 30 мая в региональном гидрометеоцентре. «В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. На следующий день, 2 июня, на юге области воздух прогреется до 39 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. По ночам в низинах будет прохладно — до 11 градусов. На большей части территории Южного Урала и в темное время суток будет очень тепло для мая — до 21 градуса. В области и собственно Челябинске днем 2 июня возможен дождь. Однако аналогичный прогноз на сегодняшний день, который синоптики дали накануне, не оправдался: ни в ночь, ни до середины дня 30 мая обещанной грозы и ливней не случилось. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

Температура воздуха в Челябинской области вплотную приблизится к 40-градусной отметке. Об этом сообщили 30 мая в региональном гидрометеоцентре. «В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. На следующий день, 2 июня, на юге области воздух прогреется до 39 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. По ночам в низинах будет прохладно — до 11 градусов. На большей части территории Южного Урала и в темное время суток будет очень тепло для мая — до 21 градуса. В области и собственно Челябинске днем 2 июня возможен дождь. Однако аналогичный прогноз на сегодняшний день, который синоптики дали накануне, не оправдался: ни в ночь, ни до середины дня 30 мая обещанной грозы и ливней не случилось.