29 мая 2023

Аномальная жара в Челябинской области достигнет 40 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Челябинск, лето, жара, фонтан
Челябинцев ждут еще несколько жарких дней Фото:

Температура воздуха в Челябинской области вплотную приблизится к 40-градусной отметке. Об этом сообщили 30 мая в региональном гидрометеоцентре.

«В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. На следующий день, 2 июня, на юге области воздух прогреется до 39 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

По ночам в низинах будет прохладно — до 11 градусов. На большей части территории Южного Урала и в темное время суток будет очень тепло для мая — до 21 градуса. В области и собственно Челябинске днем 2 июня возможен дождь. Однако аналогичный прогноз на сегодняшний день, который синоптики дали накануне, не оправдался: ни в ночь, ни до середины дня 30 мая обещанной грозы и ливней не случилось.

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Температура воздуха в Челябинской области вплотную приблизится к 40-градусной отметке. Об этом сообщили 30 мая в региональном гидрометеоцентре. «В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. На следующий день, 2 июня, на юге области воздух прогреется до 39 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. По ночам в низинах будет прохладно — до 11 градусов. На большей части территории Южного Урала и в темное время суток будет очень тепло для мая — до 21 градуса. В области и собственно Челябинске днем 2 июня возможен дождь. Однако аналогичный прогноз на сегодняшний день, который синоптики дали накануне, не оправдался: ни в ночь, ни до середины дня 30 мая обещанной грозы и ливней не случилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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