Температура воздуха в Челябинской области вплотную приблизится к 40-градусной отметке. Об этом сообщили 30 мая в региональном гидрометеоцентре.
«В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до 36 градусов. На следующий день, 2 июня, на юге области воздух прогреется до 39 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
По ночам в низинах будет прохладно — до 11 градусов. На большей части территории Южного Урала и в темное время суток будет очень тепло для мая — до 21 градуса. В области и собственно Челябинске днем 2 июня возможен дождь. Однако аналогичный прогноз на сегодняшний день, который синоптики дали накануне, не оправдался: ни в ночь, ни до середины дня 30 мая обещанной грозы и ливней не случилось.
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