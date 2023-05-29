29 мая 2023

Глава курганского округа предложил жителям в засуху покупать воду для огородов

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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, огород, деревенский дом, личное подсобное хозяйство
Глава округа считает, что местные жители используют питьевую воду для полива огородов Фото:

Глава Половинского муниципального округа Курганской области Вадим Менщиков предложил местным жителям покупать у предприятия техническую воду для огородов, чтобы не использовать для полива питьевую. Об этом Менщиков написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь ко всем жителям села с просьбой не поливать питьевой водой огороды. На этот случай всегда можно организовать подвоз технической воды. Что и делает уже МП „Исток“. Стоимость подвоза 500 рублей за бочку 3,5 куба», — предложил местными жителям Менщиков.

Он объяснил, что из-за жары значительно увеличилось потребление воды в вечернее время. По этой причине в системе резко падает давление, из-за чего до жильцов верхних этажей многоквартирных домов перестает доходить вода. «Утверждения наших граждан о том, что питьевую воду на полив не используют, сомнительны. Используют», — заявил глава. Он отметил, что в апреле в райцентре в сутки потребляли 350-370 кубов воды, а 29 мая этот показатель увеличился до 600 кубов

Менщиков рассказал, что суточного запаса воды не хватит, если использовать ее для огородов. Чтобы найти незаконные врезки представители МП «Исток» начали обходить дворы.

О проблеме нехватки питьевой воды летом сообщают в муниципалитетах региона каждый год. Основная причина, по словам представителей власти, — полив огородов питьевой водой.

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Глава Половинского муниципального округа Курганской области Вадим Менщиков предложил местным жителям покупать у предприятия техническую воду для огородов, чтобы не использовать для полива питьевую. Об этом Менщиков написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Обращаюсь ко всем жителям села с просьбой не поливать питьевой водой огороды. На этот случай всегда можно организовать подвоз технической воды. Что и делает уже МП „Исток“. Стоимость подвоза 500 рублей за бочку 3,5 куба», — предложил местными жителям Менщиков. Он объяснил, что из-за жары значительно увеличилось потребление воды в вечернее время. По этой причине в системе резко падает давление, из-за чего до жильцов верхних этажей многоквартирных домов перестает доходить вода. «Утверждения наших граждан о том, что питьевую воду на полив не используют, сомнительны. Используют», — заявил глава. Он отметил, что в апреле в райцентре в сутки потребляли 350-370 кубов воды, а 29 мая этот показатель увеличился до 600 кубов Менщиков рассказал, что суточного запаса воды не хватит, если использовать ее для огородов. Чтобы найти незаконные врезки представители МП «Исток» начали обходить дворы. О проблеме нехватки питьевой воды летом сообщают в муниципалитетах региона каждый год. Основная причина, по словам представителей власти, — полив огородов питьевой водой.
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