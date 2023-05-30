На Украине начали расследовать госизмену Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Гео Лерос подал заявление о возбуждении уголовного дела против Владимира Зеленского Фото:

Украинский суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное разбирательство по факту вероятной госизмены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.

«Обязал возбудить уголовное дело по 111 статье (государственная измена — прим. URA.RU) в отношении Зеленского», — написал Гео Лерос в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографии с заявлением. Его рассмотрит Государственное бюро расследований после решения украинского суда.

По словам Лероса, Зеленский назначал в Службу безопасности Украины (СБУ) людей из России. По этой информации и было составлено заявление. В Едином реестре досудебных расследований Украины появилась соответствующая страница. К ответственности Лерос призвал также привлечь главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Романа Машовца.

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Украинский суд обязал Государственное бюро расследований начать досудебное разбирательство по факту вероятной госизмены президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос. «Обязал возбудить уголовное дело по 111 статье (государственная измена — прим. URA.RU) в отношении Зеленского», — написал Гео Лерос в своем telegram-канале. Он также опубликовал фотографии с заявлением. Его рассмотрит Государственное бюро расследований после решения украинского суда. По словам Лероса, Зеленский назначал в Службу безопасности Украины (СБУ) людей из России. По этой информации и было составлено заявление. В Едином реестре досудебных расследований Украины появилась соответствующая страница. К ответственности Лерос призвал также привлечь главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Романа Машовца.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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