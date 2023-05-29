Челябинская область вошла в топ-10 по выдаче ипотеки на апартаменты в РФ

30 мая 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Чаще всего челябинцы берут ипотеку на апартаменты в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область в 2023 году вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ». «Челябинская область вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты. Так же в топ-10 по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости вошли Калининградская, Самарская, Новосибирская область и Приморский край», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, больше всего кредитов на покупку апартаментов в 2023 году было оформлено в Москве — 75%. С начала года в городе выдано кредитов на 923 млн рублей. На втором месте по востребованности апартаментов Санкт-Петербург, где в 2023 году ипотечные кредиты выдали на 152,5 млн рублей. Согласно исследованию, всего с начала 2023 года в городах РФ выдано ипотечных кредитов на покупку апартаментов в объеме 1,2 млрд рублей, спрос на них в среднем растет на 20% в месяц. Ранее риелторы Челябинска называли районы с наибольшим ростом цен на апартаменты. Больше всего подобная недвижимость подорожала в новых ЖК в Центральном районе и на Северо-западе.

Челябинская область в 2023 году вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ». «Челябинская область вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты. Так же в топ-10 по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости вошли Калининградская, Самарская, Новосибирская область и Приморский край», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, больше всего кредитов на покупку апартаментов в 2023 году было оформлено в Москве — 75%. С начала года в городе выдано кредитов на 923 млн рублей. На втором месте по востребованности апартаментов Санкт-Петербург, где в 2023 году ипотечные кредиты выдали на 152,5 млн рублей. Согласно исследованию, всего с начала 2023 года в городах РФ выдано ипотечных кредитов на покупку апартаментов в объеме 1,2 млрд рублей, спрос на них в среднем растет на 20% в месяц. Ранее риелторы Челябинска называли районы с наибольшим ростом цен на апартаменты. Больше всего подобная недвижимость подорожала в новых ЖК в Центральном районе и на Северо-западе.