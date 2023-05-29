29 мая 2023

Челябинская область вошла в топ-10 по выдаче ипотеки на апартаменты в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки, жилье. Челябинск, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, стройка, новостройка, лесопарковый, ижс, жк лесопарковый
Чаще всего челябинцы берут ипотеку на апартаменты в новостройках Фото:

Челябинская область в 2023 году вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ».

«Челябинская область вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты. Так же в топ-10 по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости вошли Калининградская, Самарская, Новосибирская область и Приморский край», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, больше всего кредитов на покупку апартаментов в 2023 году было оформлено в Москве — 75%. С начала года в городе выдано кредитов на 923 млн рублей. На втором месте по востребованности апартаментов Санкт-Петербург, где в 2023 году ипотечные кредиты выдали на 152,5 млн рублей. Согласно исследованию, всего с начала 2023 года в городах РФ выдано ипотечных кредитов на покупку апартаментов в объеме 1,2 млрд рублей, спрос на них в среднем растет на 20% в месяц.

Ранее риелторы Челябинска называли районы с наибольшим ростом цен на апартаменты. Больше всего подобная недвижимость подорожала в новых ЖК в Центральном районе и на Северо-западе.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская область в 2023 году вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ». «Челябинская область вошла в десятку лидеров по выдаче ипотеки на апартаменты. Так же в топ-10 по выдаче ипотеки на данный вид недвижимости вошли Калининградская, Самарская, Новосибирская область и Приморский край», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, больше всего кредитов на покупку апартаментов в 2023 году было оформлено в Москве — 75%. С начала года в городе выдано кредитов на 923 млн рублей. На втором месте по востребованности апартаментов Санкт-Петербург, где в 2023 году ипотечные кредиты выдали на 152,5 млн рублей. Согласно исследованию, всего с начала 2023 года в городах РФ выдано ипотечных кредитов на покупку апартаментов в объеме 1,2 млрд рублей, спрос на них в среднем растет на 20% в месяц. Ранее риелторы Челябинска называли районы с наибольшим ростом цен на апартаменты. Больше всего подобная недвижимость подорожала в новых ЖК в Центральном районе и на Северо-западе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...