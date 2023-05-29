Пермякам рассказали, как за 100 тысяч отдохнуть на море всей семьей

В Перми открыли продажу туров в Сочи, Абхазию и Турцию на трех человек за 100 тысяч рублей

30 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Туристы могут отправиться на Черное и Средиземное море прямым авиарейсом из Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Семья из двух взрослых и одного ребенка может отправиться в Сочи, Абхазию и даже Турцию из Перми, заплатив около ста тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет в обе стороны, а также проживание на курорте, сообщает туристическое агентство «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «Сделали подборку туров с хорошим вариантом размещения без потери качества стоимостью до ста тысяч рублей. В стоимость включены перелет, багаж (Анапа и Геленджик только ручная кладь), проживание, трансфер», — пишет турагентство. Самым выгодным направлением стал Геленджик. Тур на десять ночей в двухзвездочном отеле будет стоить 94 тысячи рублей. Путевка в Сочи обойдется чуть дороже — 98 тысяч на девять ночей. Трехзвездочная гостиница в Анапе — ровно 100 тысяч. Съездить в Абхазию можно за 97 тысяч, а за отдых на турецком побережье придется заплатить от 109 тысяч рублей. Ранее в пермской турфирме рассказали, когда выгоднее всего летать в отпуск. С июня цены на путевки начнут расти.

Семья из двух взрослых и одного ребенка может отправиться в Сочи, Абхазию и даже Турцию из Перми, заплатив около ста тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет в обе стороны, а также проживание на курорте, сообщает туристическое агентство «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «Сделали подборку туров с хорошим вариантом размещения без потери качества стоимостью до ста тысяч рублей. В стоимость включены перелет, багаж (Анапа и Геленджик только ручная кладь), проживание, трансфер», — пишет турагентство. Самым выгодным направлением стал Геленджик. Тур на десять ночей в двухзвездочном отеле будет стоить 94 тысячи рублей. Путевка в Сочи обойдется чуть дороже — 98 тысяч на девять ночей. Трехзвездочная гостиница в Анапе — ровно 100 тысяч. Съездить в Абхазию можно за 97 тысяч, а за отдых на турецком побережье придется заплатить от 109 тысяч рублей. Ранее в пермской турфирме рассказали, когда выгоднее всего летать в отпуск. С июня цены на путевки начнут расти.