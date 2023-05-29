29 мая 2023

Пермякам рассказали, как за 100 тысяч отдохнуть на море всей семьей

В Перми открыли продажу туров в Сочи, Абхазию и Турцию на трех человек за 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, черное море, анталья, морской отдых, туризм в турции
Туристы могут отправиться на Черное и Средиземное море прямым авиарейсом из Перми Фото:

Семья из двух взрослых и одного ребенка может отправиться в Сочи, Абхазию и даже Турцию из Перми, заплатив около ста тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет в обе стороны, а также проживание на курорте, сообщает туристическое агентство «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте».

«Сделали подборку туров с хорошим вариантом размещения без потери качества стоимостью до ста тысяч рублей. В стоимость включены перелет, багаж (Анапа и Геленджик только ручная кладь), проживание, трансфер», — пишет турагентство.

Самым выгодным направлением стал Геленджик. Тур на десять ночей в двухзвездочном отеле будет стоить 94 тысячи рублей. Путевка в Сочи обойдется чуть дороже — 98 тысяч на девять ночей. Трехзвездочная гостиница в Анапе — ровно 100 тысяч. Съездить в Абхазию можно за 97 тысяч, а за отдых на турецком побережье придется заплатить от 109 тысяч рублей.

Ранее в пермской турфирме рассказали, когда выгоднее всего летать в отпуск. С июня цены на путевки начнут расти.

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Семья из двух взрослых и одного ребенка может отправиться в Сочи, Абхазию и даже Турцию из Перми, заплатив около ста тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет в обе стороны, а также проживание на курорте, сообщает туристическое агентство «Дом солнца» в соцсети «ВКонтакте». «Сделали подборку туров с хорошим вариантом размещения без потери качества стоимостью до ста тысяч рублей. В стоимость включены перелет, багаж (Анапа и Геленджик только ручная кладь), проживание, трансфер», — пишет турагентство. Самым выгодным направлением стал Геленджик. Тур на десять ночей в двухзвездочном отеле будет стоить 94 тысячи рублей. Путевка в Сочи обойдется чуть дороже — 98 тысяч на девять ночей. Трехзвездочная гостиница в Анапе — ровно 100 тысяч. Съездить в Абхазию можно за 97 тысяч, а за отдых на турецком побережье придется заплатить от 109 тысяч рублей. Ранее в пермской турфирме рассказали, когда выгоднее всего летать в отпуск. С июня цены на путевки начнут расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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