15 мая 2023

Пермский туроператор рассказала, когда выгоднее лететь в отпуск

Директор пермской турфирмы Евгения Друида: самое выгодное время для отпуска — середина мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, турция, лежаки, анталья, пляжный отдых, платный пляж, пляжный отель
В мае в Турцию можно улететь за 60 тысяч рублей на двоих Фото:

Пермские туроператоры советуют не откладывать летний отпуск надолго. Сильнее всего путевки дешевеют в середине мая, а с июня до конца сентября цены будут расти, пояснила директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте».

«Сочи, Минеральные воды, Египет, Турция, ОАЭ, Куба. Сейчас, в это время, 17 мая, 23 мая по всем направлениям цены в три раза ниже, чем обычно. А как только начнется июнь, все школьники могут полететь, и цена вырастет», — отмечает Друида.

По ее словам, сейчас можно улететь в Турцию из Перми за 60 тысяч рублей на двоих по системе «Все включено». В августе эта цена будет в два раза выше. В следующий раз низкие цены на отпуск будут только в мае 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что открыта продажа туров из Перми в Грецию. Рейсы будут выполняться по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь.

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Пермские туроператоры советуют не откладывать летний отпуск надолго. Сильнее всего путевки дешевеют в середине мая, а с июня до конца сентября цены будут расти, пояснила директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «Сочи, Минеральные воды, Египет, Турция, ОАЭ, Куба. Сейчас, в это время, 17 мая, 23 мая по всем направлениям цены в три раза ниже, чем обычно. А как только начнется июнь, все школьники могут полететь, и цена вырастет», — отмечает Друида. По ее словам, сейчас можно улететь в Турцию из Перми за 60 тысяч рублей на двоих по системе «Все включено». В августе эта цена будет в два раза выше. В следующий раз низкие цены на отпуск будут только в мае 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что открыта продажа туров из Перми в Грецию. Рейсы будут выполняться по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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