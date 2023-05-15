Пермский туроператор рассказала, когда выгоднее лететь в отпуск

Директор пермской турфирмы Евгения Друида: самое выгодное время для отпуска — середина мая

16 мая 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В мае в Турцию можно улететь за 60 тысяч рублей на двоих Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские туроператоры советуют не откладывать летний отпуск надолго. Сильнее всего путевки дешевеют в середине мая, а с июня до конца сентября цены будут расти, пояснила директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «Сочи, Минеральные воды, Египет, Турция, ОАЭ, Куба. Сейчас, в это время, 17 мая, 23 мая по всем направлениям цены в три раза ниже, чем обычно. А как только начнется июнь, все школьники могут полететь, и цена вырастет», — отмечает Друида. По ее словам, сейчас можно улететь в Турцию из Перми за 60 тысяч рублей на двоих по системе «Все включено». В августе эта цена будет в два раза выше. В следующий раз низкие цены на отпуск будут только в мае 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что открыта продажа туров из Перми в Грецию. Рейсы будут выполняться по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь.

Пермские туроператоры советуют не откладывать летний отпуск надолго. Сильнее всего путевки дешевеют в середине мая, а с июня до конца сентября цены будут расти, пояснила директор турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в соцсети «ВКонтакте». «Сочи, Минеральные воды, Египет, Турция, ОАЭ, Куба. Сейчас, в это время, 17 мая, 23 мая по всем направлениям цены в три раза ниже, чем обычно. А как только начнется июнь, все школьники могут полететь, и цена вырастет», — отмечает Друида. По ее словам, сейчас можно улететь в Турцию из Перми за 60 тысяч рублей на двоих по системе «Все включено». В августе эта цена будет в два раза выше. В следующий раз низкие цены на отпуск будут только в мае 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что открыта продажа туров из Перми в Грецию. Рейсы будут выполняться по маршруту Пермь — Анталья — о. Крит — Анталья — Пермь.