Жителей ХМАО возмутили цены на клубнику в лавках у дома

30 мая 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Стоимость килограмма клубники доходит до тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске жителей возмутили цены на клубнику в тысячу рублей за килограмм. По мнению покупателей, продавцы летних торговых лавок завышают стоимость ягод. «Хотели взять клубнику в лавке на Интернациональной рядом со Сбербанком, но цена ужас просто. Килограмм стоит 800 рублей, а у других рядом вообще за тысячу продают. Откуда такие цены, непонятно. Говорят, что краснодарская клубника. Такую же на рынке брали по 650 рублей. На вкус и цвет одинаковая», — возмущается покупательница, попросившая об анонимности. Агентство попросило прокомментировать ситуацию окружной ФАС. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.

В Нижневартовске жителей возмутили цены на клубнику в тысячу рублей за килограмм. По мнению покупателей, продавцы летних торговых лавок завышают стоимость ягод. «Хотели взять клубнику в лавке на Интернациональной рядом со Сбербанком, но цена ужас просто. Килограмм стоит 800 рублей, а у других рядом вообще за тысячу продают. Откуда такие цены, непонятно. Говорят, что краснодарская клубника. Такую же на рынке брали по 650 рублей. На вкус и цвет одинаковая», — возмущается покупательница, попросившая об анонимности. Агентство попросило прокомментировать ситуацию окружной ФАС. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.