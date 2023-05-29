29 мая 2023
28 мая 2023

Жителей ХМАО возмутили цены на клубнику в лавках у дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , урожай, клубника, ягоды, еда, виктория, продовольственная безопасность, агро2022
Стоимость килограмма клубники доходит до тысячи рублей Фото:

В Нижневартовске жителей возмутили цены на клубнику в тысячу рублей за килограмм. По мнению покупателей, продавцы летних торговых лавок завышают стоимость ягод.

«Хотели взять клубнику в лавке на Интернациональной рядом со Сбербанком, но цена ужас просто. Килограмм стоит 800 рублей, а у других рядом вообще за тысячу продают. Откуда такие цены, непонятно. Говорят, что краснодарская клубника. Такую же на рынке брали по 650 рублей. На вкус и цвет одинаковая», — возмущается покупательница, попросившая об анонимности.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию окружной ФАС. На момент публикации ответ от ведомства не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.

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В Нижневартовске жителей возмутили цены на клубнику в тысячу рублей за килограмм. По мнению покупателей, продавцы летних торговых лавок завышают стоимость ягод. «Хотели взять клубнику в лавке на Интернациональной рядом со Сбербанком, но цена ужас просто. Килограмм стоит 800 рублей, а у других рядом вообще за тысячу продают. Откуда такие цены, непонятно. Говорят, что краснодарская клубника. Такую же на рынке брали по 650 рублей. На вкус и цвет одинаковая», — возмущается покупательница, попросившая об анонимности. Агентство попросило прокомментировать ситуацию окружной ФАС. На момент публикации ответ от ведомства не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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