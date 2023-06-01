Военный эксперт назвал главное направление удара ВСУ в ходе контрнаступления

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ будут форсировать Днепр в районе ЗАЭС при контрнаступлении

01 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

ЗАЭС является одной из главных целей контрнаступления ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) постараются форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС в рамках анонсированного контрнаступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Движение, о котором они говорят, началось. Попытки беспилотников прорваться в Москву и попытки ДРГ зайти в приграничные районы, в их понимании и есть контрнаступ. Идет гибридная война, и информационную составляющую никто не отменял. На это все и рассчитано. Будут тактическими батальонными группами с танками прорываться на запорожском направлении. Попытаются опять форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС», — сказал Василий Дандыкин. Однако, отметил военный эксперт, российской армии будет легче отслеживать перемещение украинских вооруженных сил. «Сейчас для них условия неблагоприятные в том плане, что ночи короткие, дни долгие. Сейчас еще и запустили спутник с космодрома „Восточный“, который будет работать конкретно по Украине. Это очень важный момент, потому что там до метра разрешение», — добавил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала движения ВСУ для участия в контрнаступлении. Украинский военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ВСУ могут начать контрнаступление на четырех направлениях, среди них атака на Мариуполь, Луганск, Мелитополь и Бердянск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постараются форсировать реку Днепр в районе Запорожской АЭС в рамках анонсированного контрнаступления. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Движение, о котором они говорят, началось. Попытки беспилотников прорваться в Москву и попытки ДРГ зайти в приграничные районы, в их понимании и есть контрнаступ. Идет гибридная война, и информационную составляющую никто не отменял. На это все и рассчитано. Будут тактическими батальонными группами с танками прорываться на запорожском направлении. Попытаются опять форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС», — сказал Василий Дандыкин. Однако, отметил военный эксперт, российской армии будет легче отслеживать перемещение украинских вооруженных сил. «Сейчас для них условия неблагоприятные в том плане, что ночи короткие, дни долгие. Сейчас еще и запустили спутник с космодрома „Восточный“, который будет работать конкретно по Украине. Это очень важный момент, потому что там до метра разрешение», — добавил он. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев утвердил сроки начала движения ВСУ для участия в контрнаступлении. Украинский военный эксперт Роман Свитан сообщил, что ВСУ могут начать контрнаступление на четырех направлениях, среди них атака на Мариуполь, Луганск, Мелитополь и Бердянск.