29 мая 2023

Зеленский: Киев утвердил сроки начала движения ВСУ

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Владимир Зеленский утвердил сроки движения войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский.

Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.

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Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский. Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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