Зеленский: Киев утвердил сроки начала движения ВСУ

Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский.
Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!