Зеленский: Киев утвердил сроки начала движения ВСУ

30 мая 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский утвердил сроки движения войск Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский. Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.

Киев утвердил сроки начала движения вооруженных сил (ВСУ) для участия в контрнаступлении на армию РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — написал в своем telegram-канале Владимир Зеленский. Ранее URA.RU рассказало, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил о скором переходе к активной фазе боевых действий. Российский военный обозреватель полковник Геннадий Алехин считает, что в контрнаступлении примут участие войска ВСУ, прошедшие обучение на базах НАТО за рубежом.