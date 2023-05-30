Встречаться с руководителями региона 30 мая Евгений Пригожин не планирует Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время визита в Екатеринбург вспомнил о недавнем конфликте вокруг назначения директора городского музея истории Игоря Пушкарева. Описывая ту историю, он употребил в отношении мэра Алексея Орлова слово «усрался», передает корреспондент URA.RU.

Пушкарева Орлов назначил в феврале 2023-го. Когда об этом узнал Пригожин, он раскритиковал власти, напомнив, что Пушкарев, когда работал журналистом Znak.com, якобы публиковал фейки о ЧВК «Вагнера» — по заказу иностранных спецслужб. Почти сразу после этого Орлов общался с Пригожиным по спецсвязи и пообещал, что проведет проверку. Но, конечно, Пушкарева не уволил, посчитав, что Пригожин, не обладающий никаким формальным статусом, навязывать ему свою позицию не может. В феврале 2023-го Пригожин раскритиковал свердловские власти за то, что в некоторых городах отказываются с почестями хоронить бойцов ЧВК. И снова упомянул екатеринбургский музей.

На это отреагировал уже губернатор Евгений Куйвашев. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — сказал тогда глава региона.

Встречаться с Куйвашевым 30 мая Пригожин, как он заявил, не планирует. «Вся дискуссия с Куйвашевым — чтобы вы не переоценивали ее — зацепились языками. Вот и все. И если вы помните, с чего вопрос начался… Вопрос начался с того, что поставили директором музея человека, который перед этим активно дискредитировал ЧВК „Вагнер“. Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин.