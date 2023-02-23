Куйвашев жестко ответил главе ЧВК «Вагнер» на обвинения в беспределе

Куйвашев назвал беспределом вмешательство Пригожина в жизнь свердловчан

Евгений Куйвашев раскритиковал главу ЧВК «Вагнер» за вмешательство в жизнь свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не должен «лезть» в политику, а также в региональное и кадровое управления. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Пригожин заявил, что в Екатеринбурге якобы творится форменный беспредел. В частности, главу ЧВК «Вагнер» разочаровала скандальная история с музеем истории Екатеринбурга. Его смутило, что директор музея предположительно получал информацию от зарубежных спецслужб.

«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. <….> Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — передает слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

По словам свердловского губернатора, бизнесмены не должны вмешиваться в управление регионов РФ, иначе «мы далеко не уедем». Кроме этого, Куйвашев предложил Пригожину сконцентрироваться на своей деятельности.