23 февраля 2023

Куйвашев жестко ответил главе ЧВК «Вагнер» на обвинения в беспределе

Куйвашев назвал беспределом вмешательство Пригожина в жизнь свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев раскритиковал главу ЧВК «Вагнер» за вмешательство в жизнь свердловчан Фото:

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не должен «лезть» в политику, а также в региональное и кадровое управления. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Пригожин заявил, что в Екатеринбурге якобы творится форменный беспредел. В частности, главу ЧВК «Вагнер» разочаровала скандальная история с музеем истории Екатеринбурга. Его смутило, что директор музея предположительно получал информацию от зарубежных спецслужб.

«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. <….> Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — передает слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

По словам свердловского губернатора, бизнесмены не должны вмешиваться в управление регионов РФ, иначе «мы далеко не уедем». Кроме этого, Куйвашев предложил Пригожину сконцентрироваться на своей деятельности.

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не должен «лезть» в политику, а также в региональное и кадровое управления. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Пригожин заявил, что в Екатеринбурге якобы творится форменный беспредел. В частности, главу ЧВК «Вагнер» разочаровала скандальная история с музеем истории Екатеринбурга. Его смутило, что директор музея предположительно получал информацию от зарубежных спецслужб. «Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. <….> Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», — передает слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области. По словам свердловского губернатора, бизнесмены не должны вмешиваться в управление регионов РФ, иначе «мы далеко не уедем». Кроме этого, Куйвашев предложил Пригожину сконцентрироваться на своей деятельности.
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