Мэр Екатеринбурга сдержал Пригожина, возмущенного директором музея

20 декабря 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

В окружении Алексея Орлова говорят: его раздражает давление извне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался идти на поводу у бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сразу увольнять директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Но в то же время обозначил ему условие, при котором отставка может состояться. Об этом рассказал сам Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU. Прежде градоначальник не высказывался на тему. Накануне Пригожин опубликовал открытое письмо на имя Орлова. В нем утверждается, что Пушкарев, назначенный директором музея 14 декабря, когда работал журналистом Znak.com, публиковал фейки о ЧВК «Вагнера» — по заказу иностранных спецслужб. А 16 декабря Пригожин звонил Орлову по спецсвязи. «Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения [о судьбе Пушкарева]», — заявил Пригожин по итогам беседы. «Журналистским творчеством господина Пушкарева я не интересовался никогда, как журналиста я его не знал. Я его знал как исполняющего обязанности директора музея. Мне его представили на согласование, то есть я его не назначал, а лишь согласовывал его назначение. Если сегодня компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты, будем иметь основания от должности [Пушкарева] освободить. Если нет — пускай трудится», — сказал Орлов. Новость по теме Пригожин обвинил директора Музея истории Екатеринбурга в работе на ЦРУ Также он подчеркнул, что «принимает решения самостоятельно», потому и не стал увольнять Пушкарева по первому требованию. «У нас все-таки полуторамиллионный город», — напомнил мэр. «Когда согласовывался Пушкарев, я об этих фактах [перечисленных Пригожиным] не знал», — повторил он. Телефонный разговор с Пригожиным проходил в спокойных тонах, без давления сторон друг на друга. «Я ему сказал: „Евгений Викторович, пишите на мое имя письмо, разберемся, посмотрим“. Я не знаком с журналистской деятельностью Пушкарева, из профессии он ушел достаточно давно, занимается историей, музейной деятельностью. Человеку свойственно корректировать свои взгляды, в том числе политические», — резюмировал Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказался идти на поводу у бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сразу увольнять директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Но в то же время обозначил ему условие, при котором отставка может состояться. Об этом рассказал сам Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU. Прежде градоначальник не высказывался на тему. Накануне Пригожин опубликовал открытое письмо на имя Орлова. В нем утверждается, что Пушкарев, назначенный директором музея 14 декабря, когда работал журналистом Znak.com, публиковал фейки о ЧВК «Вагнера» — по заказу иностранных спецслужб. А 16 декабря Пригожин звонил Орлову по спецсвязи. «Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения [о судьбе Пушкарева]», — заявил Пригожин по итогам беседы. «Журналистским творчеством господина Пушкарева я не интересовался никогда, как журналиста я его не знал. Я его знал как исполняющего обязанности директора музея. Мне его представили на согласование, то есть я его не назначал, а лишь согласовывал его назначение. Если сегодня компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты, будем иметь основания от должности [Пушкарева] освободить. Если нет — пускай трудится», — сказал Орлов. Также он подчеркнул, что «принимает решения самостоятельно», потому и не стал увольнять Пушкарева по первому требованию. «У нас все-таки полуторамиллионный город», — напомнил мэр. «Когда согласовывался Пушкарев, я об этих фактах [перечисленных Пригожиным] не знал», — повторил он. Телефонный разговор с Пригожиным проходил в спокойных тонах, без давления сторон друг на друга. «Я ему сказал: „Евгений Викторович, пишите на мое имя письмо, разберемся, посмотрим“. Я не знаком с журналистской деятельностью Пушкарева, из профессии он ушел достаточно давно, занимается историей, музейной деятельностью. Человеку свойственно корректировать свои взгляды, в том числе политические», — резюмировал Орлов.