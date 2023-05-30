Евгений Пригожин похвалил компанию «Сима-ленд», которая поддерживает участников СВО

Пригожин отметил, что «Сима-ленд» проводит патриотичные акции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ему по нраву то, что делает компания «Сима-ленд» в рамках поддержки бойцов СВО. Об этом он сообщил на презентации нового проекта «ЧВК Вагнер. Второй фронт».

«Я знаю „Сима-ленд“, потому что [певица] Вика Цыганова пела на их территории. Я задал вопрос своим медийщикам: „Смотрите, как круто! Сколько народу собралось. Что это за активность такая?“. Они мне сказали, что „Сима-ленд“ поддерживает [участников СВО]. Здорово», — сообщил Пригожин.

Ранее Цыганова совместно с сотрудниками «Сима-ленда» исполнила патриотичную песню «Так давай же, Вагнер, играй». В тексте певица прославляет российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Тогда на мероприятии присутствовало около пяти тысяч человек.

При этом он отметил, что если люди и компании, которые хотят активно работать на победу, выразят желание скооперироваться с ЧВК «Вагнер», то организация готова откликнуться. «Я буду выходить [на связь] и стараться реагировать», — подчеркнул Пригожин.