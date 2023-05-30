Глава ЧВК «Вагнер» ответил на вопрос о планах по созданию политической партии в России

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что не планирует создавать партию в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин не планирует создавать политическую партию
Евгений Пригожин не планирует создавать политическую партию Фото:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о том, планирует ли он создавать в России политическую партию. Пригожин заверил, что на сегодняшний день создавать какую-либо политическую структуру он не намерен. Такое заявление глава частной военной компании сделал на встрече с журналистами в Екатеринбурге, куда он прибыл для презентации нового проекта, передает журналист URA.RU с места события.

«Не увидите. Если мы превратимся в ливийскую пустыню и будем гонять по пескам на обваренных со всех сторон джипах, то тогда придется партию делать», — заявил Пригожин на встрече с уральскими СМИ.

Ранее URA.RU писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Екатеринбург. В уральскую столицу он прибыл с презентацией нового проекта ЧВК «Вагнер», который называется «Второй фронт». Одна из задач проекта — просветительская деятельность.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о том, планирует ли он создавать в России политическую партию. Пригожин заверил, что на сегодняшний день создавать какую-либо политическую структуру он не намерен. Такое заявление глава частной военной компании сделал на встрече с журналистами в Екатеринбурге, куда он прибыл для презентации нового проекта, передает журналист URA.RU с места события. «Не увидите. Если мы превратимся в ливийскую пустыню и будем гонять по пескам на обваренных со всех сторон джипах, то тогда придется партию делать», — заявил Пригожин на встрече с уральскими СМИ. Ранее URA.RU писало, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прилетел в Екатеринбург. В уральскую столицу он прибыл с презентацией нового проекта ЧВК «Вагнер», который называется «Второй фронт». Одна из задач проекта — просветительская деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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