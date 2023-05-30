МВД объявило в розыск Залужного

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Главком ВСУ объявлен в розыск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ориентировка появилась на сайте ведомства.

Ранее Залужный долгое время не появлялся в поле зрения общественности. Он был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ. Согласно прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности.

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МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ориентировка появилась на сайте ведомства. Ранее Залужный долгое время не появлялся в поле зрения общественности. Он был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ. Согласно прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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