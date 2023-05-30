МВД объявило в розыск Залужного

Главком ВСУ объявлен в розыск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
МВД России объявило в розыск главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ориентировка появилась на сайте ведомства.
Ранее Залужный долгое время не появлялся в поле зрения общественности. Он был тяжело ранен в результате ракетного удара по командному пункту ВСУ. Согласно прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности.
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