Путин подтвердил, что Россия ударила по штабу военной разведки Украины

Вооруженные силы РФ вынуждены были ответить, сообщил Путин
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по штабу украинской военной разведке. Об этом он рассказал, комментируя атаки беспилотников на Москву. Президент РФ также уточнил, что армия России наносит удары по военным объектам Украины высокоточным оружием.
«Российские Вооруженные Силы, которые вынуждены были ответить <…> наносят удары по территории Украины. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины», — сообщил Владимир Путин. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия 24».
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