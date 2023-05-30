Путин: конфликт России и Украины должен был пройти цивилизованно

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Конфликт России и Украины пошел не по тому пути, считает Владимир Путин Фото:

Конфликт России и Украины был неизбежен после распада Советского Союза. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что конфликт должен был пройти более цивилизованно.

«После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», — сообщил президент РФ. Трансляция велась на «России 24».

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Конфликт России и Украины был неизбежен после распада Советского Союза. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что конфликт должен был пройти более цивилизованно. «После развала СССР было неизбежно, что будет какая-то конкуренция между Россией и Украиной. Видимо, те, кто занимался этим, исходили из того, что все будет происходить цивилизованным способом и, более того, на основе нашей близости, общности исторической, культурной, языковой и так далее. Но все пошло по другому пути, к сожалению», — сообщил президент РФ. Трансляция велась на «России 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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