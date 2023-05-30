Пригожин: контрнаступление ВСУ идет уже две недели

Украина уже две недели проводит контрнаступательные операции, чтобы найти слабые места в российской обороне. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Контрнаступление идет уже около двух недели. Украинцы определенными действиями прощупывают нашу оборону и смотрят, как они могут занимать те или иные позиции», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что подробности украинских атак знают командиры его штурмовых отрядов.
В начале мая Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Украины уже началось. По его словам, тогда Украина стала использовать истребители и множественные атаки по флангам фронта. Однако на тот момент наступательные операции были менее активными.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия его страны столкнулась с проблемами во время контрнаступления. Среди них он выявил нехватку боеприпасов и неподходящую погоду.
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