Пригожин: контрнаступление ВСУ идет уже две недели

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Украина проводит контрнаступление уже две недели, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина уже две недели проводит контрнаступательные операции, чтобы найти слабые места в российской обороне. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Контрнаступление идет уже около двух недели. Украинцы определенными действиями прощупывают нашу оборону и смотрят, как они могут занимать те или иные позиции», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что подробности украинских атак знают командиры его штурмовых отрядов.

В начале мая Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Украины уже началось. По его словам, тогда Украина стала использовать истребители и множественные атаки по флангам фронта. Однако на тот момент наступательные операции были менее активными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия его страны столкнулась с проблемами во время контрнаступления. Среди них он выявил нехватку боеприпасов и неподходящую погоду.

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Украина уже две недели проводит контрнаступательные операции, чтобы найти слабые места в российской обороне. Об этом URA.RU заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Контрнаступление идет уже около двух недели. Украинцы определенными действиями прощупывают нашу оборону и смотрят, как они могут занимать те или иные позиции», — заявил Евгений Пригожин, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что подробности украинских атак знают командиры его штурмовых отрядов. В начале мая Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление Украины уже началось. По его словам, тогда Украина стала использовать истребители и множественные атаки по флангам фронта. Однако на тот момент наступательные операции были менее активными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия его страны столкнулась с проблемами во время контрнаступления. Среди них он выявил нехватку боеприпасов и неподходящую погоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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