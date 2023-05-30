Мэр Екатеринбурга ответил на грубость Пригожина, позвав на разговор

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Штаб общественной поддержки. Екатеринбург, орлов алексей
С Пригожиным Алексей Орлов уже общался — в декабре 2022-го по спецсвязи Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину, который ранее употребил в отношении него слово «усрался». Орлов пригласил Пригожина на экскурсию в администрацию, написал он же в своем telegram-канале.

«Евгений Викторович, давайте все-таки не будем „у….“, а попробуем просто спокойно поговорить. Очень рад, что вы в очередной раз посетили Екатеринбург. Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в Музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите. Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание „Город трудовой доблести“, вы поймете, что здесь как нигде чтят подвиги настоящих героев», — предложил Орлов.

Пригожин 30 мая прилетел в Екатеринбург. Во время общения с журналистами он вспомнил недавний спор вокруг назначения директора городского музея истории Игоря Пушкарева.

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«Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин.

Пушкарева Орлов представил публике в декабре прошлого года. Когда об этом узнал Пригожин, он раскритиковал власти, напомнив, что Пушкарев, когда работал журналистом Znak.com, якобы публиковал фейки о ЧВК «Вагнера» — по заказу иностранных спецслужб. Почти сразу после этого Орлов общался с Пригожиным по спецсвязи и пообещал, что проведет проверку. Но, конечно, Пушкарева не уволил, посчитав, что Пригожин, не обладающий никаким формальным статусом, навязывать ему свою позицию не может.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину, который ранее употребил в отношении него слово «усрался». Орлов пригласил Пригожина на экскурсию в администрацию, написал он же в своем telegram-канале. «Евгений Викторович, давайте все-таки не будем „у….“, а попробуем просто спокойно поговорить. Очень рад, что вы в очередной раз посетили Екатеринбург. Надеюсь, город вам понравился. Заходите в администрацию, наши двери открыты. Мы с удовольствием провели бы вам экскурсию, сводили бы в Музей истории Екатеринбурга, который вы заочно так не любите. Может быть, если вы узнаете о героической истории нашего города, о том, почему он получил звание „Город трудовой доблести“, вы поймете, что здесь как нигде чтят подвиги настоящих героев», — предложил Орлов. Пригожин 30 мая прилетел в Екатеринбург. Во время общения с журналистами он вспомнил недавний спор вокруг назначения директора городского музея истории Игоря Пушкарева. «Я [тогда] высказал гражданскую позицию, что делать этого нельзя. Мэр усрался и решил все-таки это сделать. Ну, усираешься, значит и мы будем усираться», — заявил Пригожин. Пушкарева Орлов представил публике в декабре прошлого года. Когда об этом узнал Пригожин, он раскритиковал власти, напомнив, что Пушкарев, когда работал журналистом Znak.com, якобы публиковал фейки о ЧВК «Вагнера» — по заказу иностранных спецслужб. Почти сразу после этого Орлов общался с Пригожиным по спецсвязи и пообещал, что проведет проверку. Но, конечно, Пушкарева не уволил, посчитав, что Пригожин, не обладающий никаким формальным статусом, навязывать ему свою позицию не может.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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