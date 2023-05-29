Губернатор ХМАО поставила своему заму условия для ухода в отставку

30 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Губернатора ХМАО Наталья Комарова придумала для своего зама «дембельский аккорд» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила своему заместителю Роману Генкелю условия для ухода в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. Чтобы чиновник смог спокойно уйти в отставку, он должен выполнить одно условие: завершить подготовку к югорскому IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС, а также к ПМЭФ, где будет работать делегация ХМАО. «На Генкеле завязаны договоренности со многими партнерами. Прежде, чем уехать в Москву, он должен завершить дела в Югре. Все мероприятия, которые требуют его присутствия, закончатся в середине июня», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Генкель не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются упразднить должность вице-губернатора по экономике. Сменщик Генкеля получит статус директора департамента экономического развития Югры.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поставила своему заместителю Роману Генкелю условия для ухода в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. Чтобы чиновник смог спокойно уйти в отставку, он должен выполнить одно условие: завершить подготовку к югорскому IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС, а также к ПМЭФ, где будет работать делегация ХМАО. «На Генкеле завязаны договоренности со многими партнерами. Прежде, чем уехать в Москву, он должен завершить дела в Югре. Все мероприятия, которые требуют его присутствия, закончатся в середине июня», — сообщил инсайдер. В департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Генкель не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются упразднить должность вице-губернатора по экономике. Сменщик Генкеля получит статус директора департамента экономического развития Югры.