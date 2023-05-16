В Кургане задерживается поставка новых автобусов

16 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидали поставку новых автобусов еще весной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане перевозчики не успеют получить новые автобусы до конца весны, как планировалось. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «В связи с санкциями сроки поставок сдвинулись. Перевозчики активно работали над тем, чтобы сократить этот временной промежуток. Мы надеемся, что с начала июня автобусы начнут приходить. Сложностей для транспортных компаний из-за этих обстоятельств не возникло, но все ждут обновления автопарка», — рассказал Кимаковский URA.RU. По данным источника URA.RU, близкого к мэрии, летом курганские перевозчики получат 55 новых автобусов. Ранее URA.RU писало, что поступление нового транспорта в городе ожидается весной. Мэр Кургана Елена Ситникова пообещала жителям отдаленных микрорайонов автобусы большей вместимости. Власти готовы возместить перевозчикам на новых маршрутах до 20% стоимости автобусов.

В Кургане перевозчики не успеют получить новые автобусы до конца весны, как планировалось. Об этом URA.RU сообщил председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский. «В связи с санкциями сроки поставок сдвинулись. Перевозчики активно работали над тем, чтобы сократить этот временной промежуток. Мы надеемся, что с начала июня автобусы начнут приходить. Сложностей для транспортных компаний из-за этих обстоятельств не возникло, но все ждут обновления автопарка», — рассказал Кимаковский URA.RU. По данным источника URA.RU, близкого к мэрии, летом курганские перевозчики получат 55 новых автобусов. Ранее URA.RU писало, что поступление нового транспорта в городе ожидается весной. Мэр Кургана Елена Ситникова пообещала жителям отдаленных микрорайонов автобусы большей вместимости. Власти готовы возместить перевозчикам на новых маршрутах до 20% стоимости автобусов.