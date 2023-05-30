В Белом доме заявили, что не поддерживают теракты в России

США не поддерживают украинскую атаку беспилотниками, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Белый дом. Вашингтон продолжает собирать данные об атаке.
«Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — говорится в заявлении представителя Белого дома. Его передает агентство
По словам политика, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине. В нее входит оборудование и обучение.
Утром 30 мая украинские дроны атаковали Москву и Подмосковья. Атаку признали терактом. Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в Подмосковье во время ударов украинских дронов. Однако он подчеркнул, что еще есть над чем поработать.
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