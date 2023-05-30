В Белом доме заявили, что не поддерживают теракты в России

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В США сообщили, что не поддерживают удары украинскими дронами по Москве Фото:
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Атака беспилотников на Москву

США не поддерживают украинскую атаку беспилотниками, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Белый дом. Вашингтон продолжает собирать данные об атаке.

«Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — говорится в заявлении представителя Белого дома. Его передает агентство Reuters.

По словам политика, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине. В нее входит оборудование и обучение.

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Какие беспилотники атаковали Москву

Утром 30 мая украинские дроны атаковали Москву и Подмосковья. Атаку признали терактом. Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в Подмосковье во время ударов украинских дронов. Однако он подчеркнул, что еще есть над чем поработать.

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США не поддерживают украинскую атаку беспилотниками, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Белый дом. Вашингтон продолжает собирать данные об атаке. «Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — говорится в заявлении представителя Белого дома. Его передает агентство Reuters. По словам политика, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине. В нее входит оборудование и обучение. Утром 30 мая украинские дроны атаковали Москву и Подмосковья. Атаку признали терактом. Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в Подмосковье во время ударов украинских дронов. Однако он подчеркнул, что еще есть над чем поработать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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