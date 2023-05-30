В Белом доме заявили, что не поддерживают теракты в России

30 мая 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

В США сообщили, что не поддерживают удары украинскими дронами по Москве Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву США не поддерживают украинскую атаку беспилотниками, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Белый дом. Вашингтон продолжает собирать данные об атаке. «Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — говорится в заявлении представителя Белого дома. Его передает агентство Reuters . По словам политика, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине. В нее входит оборудование и обучение. Новость по теме Какие беспилотники атаковали Москву Утром 30 мая украинские дроны атаковали Москву и Подмосковья. Атаку признали терактом. Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в Подмосковье во время ударов украинских дронов. Однако он подчеркнул, что еще есть над чем поработать.

США не поддерживают украинскую атаку беспилотниками, которая произошла 30 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Белый дом. Вашингтон продолжает собирать данные об атаке. «Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем теракты внутри России», — говорится в заявлении представителя Белого дома. Его передает агентство Reuters. По словам политика, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине. В нее входит оборудование и обучение. Утром 30 мая украинские дроны атаковали Москву и Подмосковья. Атаку признали терактом. Президент России Владимир Путин оценил работу ПВО в Подмосковье во время ударов украинских дронов. Однако он подчеркнул, что еще есть над чем поработать.