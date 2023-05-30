Путин оценил работу ПВО в Подмосковье по время атаки беспилотников

Путин выступил с заявлением об атаке украинских дронов
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Система ПВО Подмосковья сработала штатно, отбив атаки украинских беспилотников. Однако еще есть над чем работать, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в эфире «России 24». Так он впервые прокомментировал атаки БПЛА на Московский регион.
В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью атаки были гражданские объекты.
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