Путин оценил работу ПВО в Подмосковье по время атаки беспилотников

Путин: система ПВО в Москве сработала штатно, но есть над чем работать
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Путин выступил с заявлением об атаке украинских дронов Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Система ПВО Подмосковья сработала штатно, отбив атаки украинских беспилотников. Однако еще есть над чем работать, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в эфире «России 24». Так он впервые прокомментировал атаки БПЛА на Московский регион.

В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью атаки были гражданские объекты.

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Система ПВО Подмосковья сработала штатно, отбив атаки украинских беспилотников. Однако еще есть над чем работать, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в эфире «России 24». Так он впервые прокомментировал атаки БПЛА на Московский регион. В Москве утром 30 мая произошли атаки украинских беспилотников по жилым домам. Мэр города Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью атаки были гражданские объекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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