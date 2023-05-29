Адвокат Бережного, осужденного за убийство тюменской девочки, опасается пыток над его подзащитным

Бережного перевели в московское СИЗО№2, известное как «Бутырская тюрьма» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Тюменца Виталия Бережного, приговоренного к пожизненному сроку за убийство и изнасилование восьмилетней Насти Муравьевой, перевели в московское СИЗО№2. Его адвокат Александр Почуев опасается, что тюменца там могут пытать и морально истязать. Об этом юрист рассказал журналистам.

«Мы направили в адрес судьи А.Б. Ковалевской, в чьем производстве находится уголовное дело по Виталию Бережному, требование об устранении препятствий в осуществлении защиты. Дело в том, что его перевели в другой следственный изолятор, где не все сокамерники могут с пониманием отнестись приговору, который ему вынес суд. <…> Я опасаюсь, что его там могут пытать, в том числе истязать морально», — рассказал РБК Тюмень Почуев.

Он добавил, что УФСИН препятствует его доступу к Бережному. Адвокату не разрешают проводить личные встречи с тюменцем в рамках уголовного дела, ссылаясь на то, что Почуев больше не является защитником Бережного.

Ранее URA.RU писало, что Мосгорсуд приговорил Бережного к пожизненному заключению и обязал выплатить три миллиона рублей стороне потерпевшей. Позднее адвокат тюменца указал на ошибки следствия и заявил, что собирается обжаловать решение суда. Юристы Бережного занялись поиском присяжных заседателей, которые участвовали в рассмотрении уголовного дела.