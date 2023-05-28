Адвокаты Виталия Бережного, осужденного за убийство тюменской девочки, разыскивают бывших присяжных

За изнасилование и убийство ребенка Виталий Бережной был приговорен к пожизненному лишению свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Юристы Виталия Бережного, приговоренного к пожизненному сроку за убийство и изнасилование восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени, занялись поиском присяжных заседателей, которые участвовали в рассмотрении уголовного дела. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала адвокат Анастасия Волк.

«26 мая 2023 года в Московском городском суде моему подзащитному был вынесен приговор с назначением ему наказания в виде пожизненного лишения свободы. Защита считает приговор незаконным, несправедливым и намерена продолжать борьбу. В настоящий момент защита разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении уголовного дела в Тюмени», — написала Волк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что защита Бережного также занимается поиском кандидатов в присяжные, которые участвовали в отборе по этому делу в Москве. Кроме этого, Волк заявила, что один из утвержденных заседателей был отстранен от рассмотрения дела в Мосгорсуде.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Тело ребенка было обнаружено на берегу озера Оброчное спустя полтора месяца. Через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного, который признался в совершении преступления, а затем отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под пытками. Изначально дело об убийстве девочки рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали в Московский городской суд. 26 мая он приговорил Бережного к пожизненному лишению свободы.