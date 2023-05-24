В Екатеринбурге полиция накрыла подпольное «Золотое яблоко». Фото, видео

В Екатеринбурге полиция наткнулась на склад китайских подделок известных марок парфюма

25 мая 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Неискушенный покупатель мог не отличить оригинал от подделки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев. «Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев. Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы. «Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник. Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей. Вероятно, подделку продавали под видом оригинала Фото: Дмитрий Чукреев На складе хранились сотни флаконов поддельных духов Фото: Дмитрий Чукреев Подпольная продукция была сделана в Китае Фото: Дмитрий Чукреев Владельцам подпольной точки грозит наказание по уголовной статье Фото: Дмитрий Чукреев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев. «Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев. Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы. «Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник. Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей.