24 мая 2023

В Екатеринбурге полиция накрыла подпольное «Золотое яблоко». Фото, видео

В Екатеринбурге полиция наткнулась на склад китайских подделок известных марок парфюма
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, духи, парфюмерия, парфюм
Неискушенный покупатель мог не отличить оригинал от подделки Фото:

Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев.

«Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев.

Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы.

«Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник.

Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей.

Вероятно, подделку продавали под видом оригинала
Вероятно, подделку продавали под видом оригинала
Фото:
На складе хранились сотни флаконов поддельных духов
На складе хранились сотни флаконов поддельных духов
Фото:
Подпольная продукция была сделана в Китае
Подпольная продукция была сделана в Китае
Фото:
Владельцам подпольной точки грозит наказание по уголовной статье
Владельцам подпольной точки грозит наказание по уголовной статье
Фото:
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Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев. «Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев. Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы. «Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник. Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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