Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев.
«Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев.
Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы.
«Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник.
Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей.
Вероятно, подделку продавали под видом оригинала
Фото: Дмитрий Чукреев
На складе хранились сотни флаконов поддельных духов
Фото: Дмитрий Чукреев
Подпольная продукция была сделана в Китае
Фото: Дмитрий Чукреев
Владельцам подпольной точки грозит наказание по уголовной статье
Полиция в Екатеринбурге накрыла сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае, рассказал URA.RU член общественной городской палаты Дмитрий Чукреев. «Была получена информация, что на одной из торговых баз в Кировском районе граждане Азербайджана торгуют подпольной алкогольной и табачной продукцией. Кроме нас, общественников, на место выехали сотрудники ОБЭП, ППС, участковые, представители таможни. В ходе осмотра рейд наткнулся на магазин „Золотое яблоко“ — в кавычках. Был обнаружен огромный контейнер с поддельной парфюмерной продукцией известнейших брендов», — рассказал Чукреев. Как видно на кадрах, склад ломится от флаконов всех мастей. Среди них мелькают этикетки всемирно известных марок — например, Moschino, Dolce&Gabbana, GUCCI, Miss Dior и другие. Как выяснилось, духи производились в Китае и привозились в Екатеринбург. Продавали их там же, в павильоне торговой базы. «Продукция будет изъята, сейчас мы ждем переводчиков, потому что граждане Китая заявили, что не знают русского языка. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», — добавил общественник. Ранее свердловское движение «Народный контроль» обещало деньги всем, кто сообщит информацию о подпольных точках продажи суррогатного алкоголя. За эти сведения общественники готовы были заплатить каждому источнику по 50 тысяч рублей.