Челябинский урбанист требует перестать стричь газоны в городе

Урбанист-общественник Владов просит перестать стричь газоны в Челябинске

Чтобы снизить температуру в городе, нужно перестать стричь газоны, уверен Владов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Челябинске урбанист-общественник Лев Владов считает, что необходимо перестать стричь газоны, которые не используются людьми для отдыха. Нестриженые газоны помогут снизить температуру воздуха в городе, написал урбанист 31 мая в социальных сетях,

«Чтобы снизить температуру в городе, нужно перестать стричь газоны — везде, где они не используются людьми для рекреации. Нестриженые газоны имеют одни преимущества и ни одного недостатка», — отмечает Лев Владов.

Далее урбанист-общественник перечисляет плюсы нестриженых газонов. В частности, длинная трава поглощает солнечное излучение, создает тень, улучшает воздухообмен на улице и делает комфортнее микроклимат. В «зарослях» живут насекомые и другие животные, а биоразнообразие важно для здоровья природы в городе. Также пчелы не смогут без цветущих трав, а люди не смогут без пчел. В уходе нестриженые газоны неприхотливы — они не нуждаются в поливе и самостоятельно удерживают влагу. Умные города перестают стричь газоны, добавляет Владов.

Ранее региональный гидрометеоцентр сообщил, что в Челябинской области температура воздуха приблизится к 40-градусной отметке. В четверг, 1 июня, столбики термометров поднимутся до +36 градусов. На следующий день, 2 июня, до +39 градусов.