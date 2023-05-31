Politico: Грузия сближается с Россией втайне от Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Власти Грузии хотят сближения с РФ, заявил Георгий Вашадзе Фото:

Власти Грузии хотят сблизиться с Россией. Об этом заявил оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе. Он уточнил, что страна реализовывает сближение с РФ тайно от населения, которое привержено евроатлантическому курсу.

«Нынешние власти хотят сближения с Россией. <…> Но они делают это тайно, потому что „население против этого и привержено евроатлантическому курсу“», — сообщил Вашадзе в материале для американской газеты Politico. По его словам, Грузия рискует остаться из-за этого в одиночестве, так как Армения, Кыргызстан и другие страны «охладели» к Москве.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что такое решение является большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, пишет РАПСИ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что страна не будет вводить санкции против РФ, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Грузии хотят сблизиться с Россией. Об этом заявил оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе. Он уточнил, что страна реализовывает сближение с РФ тайно от населения, которое привержено евроатлантическому курсу. «Нынешние власти хотят сближения с Россией. <…> Но они делают это тайно, потому что „население против этого и привержено евроатлантическому курсу“», — сообщил Вашадзе в материале для американской газеты Politico. По его словам, Грузия рискует остаться из-за этого в одиночестве, так как Армения, Кыргызстан и другие страны «охладели» к Москве. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что такое решение является большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, пишет РАПСИ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что страна не будет вводить санкции против РФ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...