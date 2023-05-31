Politico: Грузия сближается с Россией втайне от Европы

31 мая 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Власти Грузии хотят сближения с РФ, заявил Георгий Вашадзе Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Грузии хотят сблизиться с Россией. Об этом заявил оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе. Он уточнил, что страна реализовывает сближение с РФ тайно от населения, которое привержено евроатлантическому курсу. «Нынешние власти хотят сближения с Россией. <…> Но они делают это тайно, потому что „население против этого и привержено евроатлантическому курсу“», — сообщил Вашадзе в материале для американской газеты Politico. По его словам, Грузия рискует остаться из-за этого в одиночестве, так как Армения, Кыргызстан и другие страны «охладели» к Москве. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что такое решение является большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, пишет РАПСИ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что страна не будет вводить санкции против РФ, передает телеканал 360.

Власти Грузии хотят сблизиться с Россией. Об этом заявил оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе. Он уточнил, что страна реализовывает сближение с РФ тайно от населения, которое привержено евроатлантическому курсу. «Нынешние власти хотят сближения с Россией. <…> Но они делают это тайно, потому что „население против этого и привержено евроатлантическому курсу“», — сообщил Вашадзе в материале для американской газеты Politico. По его словам, Грузия рискует остаться из-за этого в одиночестве, так как Армения, Кыргызстан и другие страны «охладели» к Москве. Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что такое решение является большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, пишет РАПСИ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили говорил, что страна не будет вводить санкции против РФ, передает телеканал 360.