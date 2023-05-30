В Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов

Власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов, введенный из-за природных пожаров, вплоть до 24 июня. Соответствующий проект постановления разработан департаментом лесного комплекса региона.
«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 4 по 24 июня», — говорится в проекте нормативно-правового акта, разработанного департаментом.
Существующая редакция постановления запрещает тюменцам посещать леса до 3 июня включительно. Кроме того, в регионе в рамках режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение природных водоемов, а также разведение открытого огня.
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