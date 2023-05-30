В Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов

31 мая 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Ходить в лес нельзя будет до 24 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов, введенный из-за природных пожаров, вплоть до 24 июня. Соответствующий проект постановления разработан департаментом лесного комплекса региона. «Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 4 по 24 июня», — говорится в проекте нормативно-правового акта, разработанного департаментом. Существующая редакция постановления запрещает тюменцам посещать леса до 3 июня включительно. Кроме того, в регионе в рамках режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение природных водоемов, а также разведение открытого огня.

Власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов, введенный из-за природных пожаров, вплоть до 24 июня. Соответствующий проект постановления разработан департаментом лесного комплекса региона. «Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 4 по 24 июня», — говорится в проекте нормативно-правового акта, разработанного департаментом. Существующая редакция постановления запрещает тюменцам посещать леса до 3 июня включительно. Кроме того, в регионе в рамках режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение природных водоемов, а также разведение открытого огня.