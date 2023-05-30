30 мая 2023

В Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов

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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров, ранец противопожарный
Ходить в лес нельзя будет до 24 июня Фото:
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Власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов, введенный из-за природных пожаров, вплоть до 24 июня. Соответствующий проект постановления разработан департаментом лесного комплекса региона.

«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 4 по 24 июня», — говорится в проекте нормативно-правового акта, разработанного департаментом.

Существующая редакция постановления запрещает тюменцам посещать леса до 3 июня включительно. Кроме того, в регионе в рамках режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение природных водоемов, а также разведение открытого огня.

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Власти Тюменской области хотят продлить запрет на посещение лесов, введенный из-за природных пожаров, вплоть до 24 июня. Соответствующий проект постановления разработан департаментом лесного комплекса региона. «Внести изменение в постановление правительства Тюменской области „О введении особого противопожарного режима“. Запретить посещение гражданами лесов с 4 по 24 июня», — говорится в проекте нормативно-правового акта, разработанного департаментом. Существующая редакция постановления запрещает тюменцам посещать леса до 3 июня включительно. Кроме того, в регионе в рамках режима чрезвычайной ситуации запрещено посещение природных водоемов, а также разведение открытого огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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