На трассе М-5 в Челябинской области отменили ограничения из-за взрывов

31 мая 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Движение на челябинском участке трассы М-5 продолжится 1 июня в обычном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены. Соответственно, не будут действовать и запланированные на 1 июня ограничения для транспорта, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Буровзрывные работы на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе перенесены на следующую неделю. Причина — из-за сложного рельефа и особо твердых горных пород потребовалась дополнительная техническая подготовка. Ограничения движения на этом участке 1 июня вводиться не будут», — пояснили в пресс-службе ведомства. Взрывные работы на прилегающей к магистрали территории ведутся в рамках расширения трассы М-5. Связанные с ними ограничения движения будут регулярными на всем протяжении лета. Последние несколько дней из-за аномальной жары трасса остается временно — с 12:00 до 20:00 — закрытой для движения большегрузного транспорта.

Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены. Соответственно, не будут действовать и запланированные на 1 июня ограничения для транспорта, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Буровзрывные работы на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе перенесены на следующую неделю. Причина — из-за сложного рельефа и особо твердых горных пород потребовалась дополнительная техническая подготовка. Ограничения движения на этом участке 1 июня вводиться не будут», — пояснили в пресс-службе ведомства. Взрывные работы на прилегающей к магистрали территории ведутся в рамках расширения трассы М-5. Связанные с ними ограничения движения будут регулярными на всем протяжении лета. Последние несколько дней из-за аномальной жары трасса остается временно — с 12:00 до 20:00 — закрытой для движения большегрузного транспорта.