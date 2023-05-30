30 мая 2023

На трассе М-5 в Челябинской области отменили ограничения из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, огнеопасно, бензовоз, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Движение на челябинском участке трассы М-5 продолжится 1 июня в обычном режиме Фото:

Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены. Соответственно, не будут действовать и запланированные на 1 июня ограничения для транспорта, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Буровзрывные работы на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе перенесены на следующую неделю. Причина — из-за сложного рельефа и особо твердых горных пород потребовалась дополнительная техническая подготовка. Ограничения движения на этом участке 1 июня вводиться не будут», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Взрывные работы на прилегающей к магистрали территории ведутся в рамках расширения трассы М-5. Связанные с ними ограничения движения будут регулярными на всем протяжении лета. Последние несколько дней из-за аномальной жары трасса остается временно — с 12:00 до 20:00 — закрытой для движения большегрузного транспорта.

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Взрывные работы на автодороге М-5 «Урал» в Ашинском районе (Челябинская область) перенесены. Соответственно, не будут действовать и запланированные на 1 июня ограничения для транспорта, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «Буровзрывные работы на участке 1565 км — 1576 км в Ашинском районе перенесены на следующую неделю. Причина — из-за сложного рельефа и особо твердых горных пород потребовалась дополнительная техническая подготовка. Ограничения движения на этом участке 1 июня вводиться не будут», — пояснили в пресс-службе ведомства. Взрывные работы на прилегающей к магистрали территории ведутся в рамках расширения трассы М-5. Связанные с ними ограничения движения будут регулярными на всем протяжении лета. Последние несколько дней из-за аномальной жары трасса остается временно — с 12:00 до 20:00 — закрытой для движения большегрузного транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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