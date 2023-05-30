30 мая 2023

Власти раскрыли подробности проведения фестиваля «Крылья Пармы» в Перми

Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет в Перми на аэродроме Фролово
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Пилотажная группа «Русь» уже подтвердила свое участие в фестивале Фото:

Площадкой для проведения фестиваля «Крылья пармы-2023» в Перми станет аэродром Фролово. Хедлайнером фестиваля станет пилотажная группа «Русь», она уже подтвердила свое участие в проведении мероприятия. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Трансляция ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Пилотажная группа „Русь“ свое участие в фестивале „Крылья Пармы“ подтвердила. Локацией для зрителей станет аэродром Фролово», — сообщил Чибисов. Ране стало известно, что организаторы фестивали решили отказаться от проведения авиашоу на площадке военного аэродрома «Сокол» из соображений безопасности.

Фестиваль «Крылья Пармы» не проводился в Перми с 2020 года. В этом году он состоится 8 июля.

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Площадкой для проведения фестиваля «Крылья пармы-2023» в Перми станет аэродром Фролово. Хедлайнером фестиваля станет пилотажная группа «Русь», она уже подтвердила свое участие в проведении мероприятия. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Трансляция ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Пилотажная группа „Русь“ свое участие в фестивале „Крылья Пармы“ подтвердила. Локацией для зрителей станет аэродром Фролово», — сообщил Чибисов. Ране стало известно, что организаторы фестивали решили отказаться от проведения авиашоу на площадке военного аэродрома «Сокол» из соображений безопасности. Фестиваль «Крылья Пармы» не проводился в Перми с 2020 года. В этом году он состоится 8 июля.
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