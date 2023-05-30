«Красное и белое» в Челябинске судится с федеральной структурой

Компания «Мистраль» холдинга «Красное и белое» подала в суд на управление Росреестра по региону. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор касается земельного участка.
«ООО „Мистраль“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к управлению Росреестра по региону. Заявителю не позднее 28 июня устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в определении суда.
Речь идет о земельном участке на улице Джамбула. Истец попросил признать незаконными действия ответчика. Управление Росреестра, как следует из данных иска, приостановило кадастровый учет по уточнению границ и площади земельного участка. «Мистраль» потребовал в течение семи дней со дня вступления в силу судебного акта провести регистрацию.
Площадь участка составляет 560 кв метров. Согласно данным публичной кадастровой карты, земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Почему возник спор, URA.RU спросил в пресс-службах «Красного и белого» и управления Росреестра. К моменту публикации ответа не поступило.
В мае алкохолдинг столкнулся с противодействием его планам по строительству многоэтажного офисного здания на улице Чайковского в Челябинске. Проект семиэтажки отправили на пересмотр. Стройку инициировала компания «Мистраль».
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