В Кургане произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Видео с происшествием появилось в курганских telegram-каналах.
«ДТП на перекрестке улиц Р. Зорге и Пушкина. Столкнулись машина Росгвардии и «Дэу Нексия», — сообщается в канале ГТРК Курган. Видео с происшествием засняли, проезжая мимо места инцидента.
На видео можно разглядеть последствия столкновения служебного автомобиля Росгвардии LADA Granta и Daewoo Nexia. Возле машины Росгвардии находятся сотрудники ведомства в форме.
Редакция URA.RU обратилась в городской отдел ГИБДД за комментарием. В ведомстве ответили, что сообщения о подобном происшествии в Гоасавтоинспекцию пока не поступало.
В управлении Росгвардии редакции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Пострадавших нет, машины получили механические повреждения», — уточнили в структуре.
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