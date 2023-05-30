В Кургане в ДТП попали сотрудники Росгвардии на служебной машине. Видео

31 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Курганские росгвардейцы попали в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Видео с происшествием появилось в курганских telegram-каналах. «ДТП на перекрестке улиц Р. Зорге и Пушкина. Столкнулись машина Росгвардии и «Дэу Нексия», — сообщается в канале ГТРК Курган. Видео с происшествием засняли, проезжая мимо места инцидента. На видео можно разглядеть последствия столкновения служебного автомобиля Росгвардии LADA Granta и Daewoo Nexia. Возле машины Росгвардии находятся сотрудники ведомства в форме. Редакция URA.RU обратилась в городской отдел ГИБДД за комментарием. В ведомстве ответили, что сообщения о подобном происшествии в Гоасавтоинспекцию пока не поступало. В управлении Росгвардии редакции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Пострадавших нет, машины получили механические повреждения», — уточнили в структуре.

В Кургане произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Видео с происшествием появилось в курганских telegram-каналах. «ДТП на перекрестке улиц Р. Зорге и Пушкина. Столкнулись машина Росгвардии и «Дэу Нексия», — сообщается в канале ГТРК Курган. Видео с происшествием засняли, проезжая мимо места инцидента. На видео можно разглядеть последствия столкновения служебного автомобиля Росгвардии LADA Granta и Daewoo Nexia. Возле машины Росгвардии находятся сотрудники ведомства в форме. Редакция URA.RU обратилась в городской отдел ГИБДД за комментарием. В ведомстве ответили, что сообщения о подобном происшествии в Гоасавтоинспекцию пока не поступало. В управлении Росгвардии редакции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Пострадавших нет, машины получили механические повреждения», — уточнили в структуре.