30 мая 2023

В Кургане в ДТП попали сотрудники Росгвардии на служебной машине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, росгвардия
Курганские росгвардейцы попали в ДТП Фото:

В Кургане произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Видео с происшествием появилось в курганских telegram-каналах.

«ДТП на перекрестке улиц Р. Зорге и Пушкина. Столкнулись машина Росгвардии и «Дэу Нексия», — сообщается в канале ГТРК Курган. Видео с происшествием засняли, проезжая мимо места инцидента.

На видео можно разглядеть последствия столкновения служебного автомобиля Росгвардии LADA Granta и Daewoo Nexia. Возле машины Росгвардии находятся сотрудники ведомства в форме.

Редакция URA.RU обратилась в городской отдел ГИБДД за комментарием. В ведомстве ответили, что сообщения о подобном происшествии в Гоасавтоинспекцию пока не поступало.

В управлении Росгвардии редакции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Пострадавших нет, машины получили механические повреждения», — уточнили в структуре.

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В Кургане произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. Видео с происшествием появилось в курганских telegram-каналах. «ДТП на перекрестке улиц Р. Зорге и Пушкина. Столкнулись машина Росгвардии и «Дэу Нексия», — сообщается в канале ГТРК Курган. Видео с происшествием засняли, проезжая мимо места инцидента. На видео можно разглядеть последствия столкновения служебного автомобиля Росгвардии LADA Granta и Daewoo Nexia. Возле машины Росгвардии находятся сотрудники ведомства в форме. Редакция URA.RU обратилась в городской отдел ГИБДД за комментарием. В ведомстве ответили, что сообщения о подобном происшествии в Гоасавтоинспекцию пока не поступало. В управлении Росгвардии редакции сообщили, что по данному случаю проводится проверка. «Пострадавших нет, машины получили механические повреждения», — уточнили в структуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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