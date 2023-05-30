30 мая 2023
29 мая 2023

Власти ХМАО увеличили размер выплат для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В случае гибели деньги получит семья военнослужащего Фото:

Власти ХМАО увеличили размер денежных выплат для участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей.

«Департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 000 рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые 4 месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО», — указано в посте.

При этом в сообщении отмечено, что если заключивший контракт погиб, то деньги достанутся его семье. «Выплата будет осуществляться членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей. Также для них предусмотрена выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства.

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Власти ХМАО увеличили размер денежных выплат для участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 000 рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые 4 месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО», — указано в посте. При этом в сообщении отмечено, что если заключивший контракт погиб, то деньги достанутся его семье. «Выплата будет осуществляться членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей. Также для них предусмотрена выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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