Власти ХМАО увеличили размер выплат для участников СВО

31 мая 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

В случае гибели деньги получит семья военнослужащего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО увеличили размер денежных выплат для участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 000 рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые 4 месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО», — указано в посте. При этом в сообщении отмечено, что если заключивший контракт погиб, то деньги достанутся его семье. «Выплата будет осуществляться членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей. Также для них предусмотрена выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства.

Власти ХМАО увеличили размер денежных выплат для участников СВО. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружных властей. «Департамент социального развития региона предложил установить выплаты в размере 150 000 рублей гражданам, находящимся на военной службе по контракту не менее 4 месяцев на 31 мая 2023 года. Далее выплаты будут производиться каждые 4 месяца прохождения военной службы для выполнения задач СВО», — указано в посте. При этом в сообщении отмечено, что если заключивший контракт погиб, то деньги достанутся его семье. «Выплата будет осуществляться членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей. Также для них предусмотрена выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства.