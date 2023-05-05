05 мая 2023
04 мая 2023

Иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранцы будут получать выплаты наравне с местными жителями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные граждане в ХМАО, которые заключат контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации, будут получать региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО. Об этом сообщили власти округа.

«Распространить право на получение: денежной выплаты в общем объеме 500 тысяч рублей на иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ (через Военный комиссариат автономного округа) и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции. Прогнозное количество получателей поддержки — 2 500 человек», — сообщается в документах на официальном сайте властей округа.

Для этой категории граждан будет предоставляться выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства. Изменения внесены в действующее постановление решением правительства. Они будут распространяться на отношения, заключенные в период с 28 апреля.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно.

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Иностранные граждане в ХМАО, которые заключат контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации, будут получать региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО. Об этом сообщили власти округа. «Распространить право на получение: денежной выплаты в общем объеме 500 тысяч рублей на иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ (через Военный комиссариат автономного округа) и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции. Прогнозное количество получателей поддержки — 2 500 человек», — сообщается в документах на официальном сайте властей округа. Для этой категории граждан будет предоставляться выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства. Изменения внесены в действующее постановление решением правительства. Они будут распространяться на отношения, заключенные в период с 28 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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