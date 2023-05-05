Иностранцам-участникам СВО из ХМАО выплатят по 500 тысяч рублей

06 мая 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Иностранцы будут получать выплаты наравне с местными жителями Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные граждане в ХМАО, которые заключат контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации, будут получать региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО. Об этом сообщили власти округа. «Распространить право на получение: денежной выплаты в общем объеме 500 тысяч рублей на иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ (через Военный комиссариат автономного округа) и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции. Прогнозное количество получателей поддержки — 2 500 человек», — сообщается в документах на официальном сайте властей округа. Для этой категории граждан будет предоставляться выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства. Изменения внесены в действующее постановление решением правительства. Они будут распространяться на отношения, заключенные в период с 28 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно.

Иностранные граждане в ХМАО, которые заключат контракт на прохождение военной службы в зоне спецоперации, будут получать региональную выплату в 500 тысяч рублей для участников СВО. Об этом сообщили власти округа. «Распространить право на получение: денежной выплаты в общем объеме 500 тысяч рублей на иностранных граждан, поступивших на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ (через Военный комиссариат автономного округа) и направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции. Прогнозное количество получателей поддержки — 2 500 человек», — сообщается в документах на официальном сайте властей округа. Для этой категории граждан будет предоставляться выплата до одного миллиона рублей в случае ранения, а также компенсация проезда до военкомата от места жительства. Изменения внесены в действующее постановление решением правительства. Они будут распространяться на отношения, заключенные в период с 28 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно.