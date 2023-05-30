Суд арестовал 50 млн рублей на счете бизнесмена Игоря Ковпака

31 мая 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Игорь Ковпак может обжаловать арест счета в течение месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU Счет владельца магазина «Кировский» Игоря Ковпака арестовали на 50 млн рублей. Ранее ареста семейных активов добивалась «Продовольственная компания», которая предполагала, что семья Ковпаков выводила из компании средства. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. «Заменить ранее принятые обеспечительные меры на обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Ковпака Игоря Ивановича в сумме 50 000 000 рублей», — говорится в документе. Также указано, что определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия. Обеспечительные меры суд ввел в апреле 2023 года вместо ареста имущества, которое принадлежит ООО «Армаг» (99% доли находится у Игоря Ковпака), и доли участия в компании. Суд посчитал, что такая мера мешает проводить сделки, связанные с арендой, и заменил ее на арест 50 млн рублей. Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть супермаркетов «Кировский»: городские власти хотят изъять магазин ради расширения улицы Татищева. Администрация предлагает владельцу сети Игорю Ковпаку 10,6 миллиона рублей, чтобы выкупить площадь в 275 квадратных метров.

Счет владельца магазина «Кировский» Игоря Ковпака арестовали на 50 млн рублей. Ранее ареста семейных активов добивалась «Продовольственная компания», которая предполагала, что семья Ковпаков выводила из компании средства. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. «Заменить ранее принятые обеспечительные меры на обеспечительные меры в виде ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете Ковпака Игоря Ивановича в сумме 50 000 000 рублей», — говорится в документе. Также указано, что определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия. Обеспечительные меры суд ввел в апреле 2023 года вместо ареста имущества, которое принадлежит ООО «Армаг» (99% доли находится у Игоря Ковпака), и доли участия в компании. Суд посчитал, что такая мера мешает проводить сделки, связанные с арендой, и заменил ее на арест 50 млн рублей. Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть супермаркетов «Кировский»: городские власти хотят изъять магазин ради расширения улицы Татищева. Администрация предлагает владельцу сети Игорю Ковпаку 10,6 миллиона рублей, чтобы выкупить площадь в 275 квадратных метров.