В одном из районов ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров

В Кондинском районе 11 действующих лесных пожаров Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Кондинском районе (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Накануне лесопожарные службы в районе ликвидировали 3 возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 гектара в 2 километрах от поселка Половинка», — указано в сообщении.

На утро 31 мая в Кондинском районе действует 11 лесных пожаров. Огнем охвачено более тысячи гектаров. «Среди них крупные лесные пожары площадью 230 и 800 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Добровольцы совместно со спецслужбами округа вышли на борьбу с природным пожаром, который угрожал поселению Половинка.