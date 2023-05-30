30 мая 2023

В одном из районов ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
В Кондинском районе 11 действующих лесных пожаров Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Кондинском районе (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Накануне лесопожарные службы в районе ликвидировали 3 возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 гектара в 2 километрах от поселка Половинка», — указано в сообщении.

На утро 31 мая в Кондинском районе действует 11 лесных пожаров. Огнем охвачено более тысячи гектаров. «Среди них крупные лесные пожары площадью 230 и 800 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — говорится в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Добровольцы совместно со спецслужбами округа вышли на борьбу с природным пожаром, который угрожал поселению Половинка.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кондинском районе (ХМАО) введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Информация об этом была опубликована в telegram-канале окружного департамента недропользования и природных ресурсов. «С учетом лесопожарной обстановки в Кондинском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Накануне лесопожарные службы в районе ликвидировали 3 возгорания, в том числе и лесной пожар на площади 42 гектара в 2 километрах от поселка Половинка», — указано в сообщении. На утро 31 мая в Кондинском районе действует 11 лесных пожаров. Огнем охвачено более тысячи гектаров. «Среди них крупные лесные пожары площадью 230 и 800 гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — говорится в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Добровольцы совместно со спецслужбами округа вышли на борьбу с природным пожаром, который угрожал поселению Половинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...