Челябинская компания застраивает курганское село, куда власти хотят переселить погорельцев

Челябинская компания «Ин-Строй» занимается застройкой села Колесниково (Курганская область), куда власти планируют переселить погорельцев из микрорайона Смолино. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал генеральный директор АО «КИЖК» Сергей Ботов.
«Компания „Ин-Строй“ из Челябинска занимается комплексной застройкой в селе Колесниково. Идет возведение 10 фундаментов под будущие дома. Уже построено три объекта под крышу», — сказал Ботов. Также он отметил, что застройщик начнет восстанавливать дома в сгоревшем селе Юлдус в Шадринском округе. По словам Ботова, компания планирует взять в работу более 30 домов.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти предложили погорельцам, потерявшим жилье в майских пожарах, жить в соседнем селе. Это связано с тем, что в микрорайоне Смолино после происшествия запретили строить дома из-за затопляемости. Также инсайдеры сообщали, что челябинского застройщика привлекут для восстановления сгоревшего татарского села в Шадринском округе.
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