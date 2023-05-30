30 мая 2023

Подрядчик тюменских мэрий и госструктур задолжал бюджету миллионы рублей. Скрин

В Тюмени за налоговые долги банкротится ООО «Стройцентр», работавшее на муниципальных подрядах
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель администрации города проверил качество проведения капитального ремонта объектов социального назначения. Курган, строительные леса, капитальный ремонт, штукатуры, ремонтные работы
Тюменские фискалы подали иск о банкротстве против компании, работавшей в Тюмени почти 10 лет Фото:

Арбитражный суд Тюменской области принял от местных фискалов исковое заявление о банкротстве ООО «Стройцентр», которое выполняло контракты областных муниципалитетов и государственных структур. Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело №А70-11416/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Стройцентр“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска неизвестна. Заявление принято, но еще не поступило в работу», — говорится в сообщении.

По информации, размещенной в сервисе СБИС, ООО «Стройцентр» выполняло ремонтные работы в Викуловском районе и Тюмени, причем работала как на муниципальных объектах, так и на государственных. в списке выполненных значатся пять контрактов, однако фирма принимала участие еще в 14 торгах. В данный момент компания не ведет деятельность, операции по счетам приостановлены, а долг перед бюджетом превышает 2 млн рублей, сообщает так же СБИС.

Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень вошла в антитоп-10 регионов РФ по количеству банкротств среди предприятий. Самыми рисковыми сферами бизнеса являются торговля и строительство.

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Арбитражный суд Тюменской области принял от местных фискалов исковое заявление о банкротстве ООО «Стройцентр», которое выполняло контракты областных муниципалитетов и государственных структур. Информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-11416/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Стройцентр“, зарегистрированное в Тюмени. Сумма иска неизвестна. Заявление принято, но еще не поступило в работу», — говорится в сообщении. По информации, размещенной в сервисе СБИС, ООО «Стройцентр» выполняло ремонтные работы в Викуловском районе и Тюмени, причем работала как на муниципальных объектах, так и на государственных. в списке выполненных значатся пять контрактов, однако фирма принимала участие еще в 14 торгах. В данный момент компания не ведет деятельность, операции по счетам приостановлены, а долг перед бюджетом превышает 2 млн рублей, сообщает так же СБИС. Ранее URA.RU рассказало, что Тюмень вошла в антитоп-10 регионов РФ по количеству банкротств среди предприятий. Самыми рисковыми сферами бизнеса являются торговля и строительство.
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